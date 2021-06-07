Эксперты: США спровоцируют третью мировую войну, если вмешаются в конфликт между Китаем и Тайванем

США могут спровоцировать третью мировую войну, если вмешаются в конфликт между Китаем и Тайванем, встав на сторону последнего.

Пекин, как известно, уверен, что Южно-Китайское море принадлежит Китаю, и, конечно же, присутствиетам американских ВМС явно не нравится китайским властям. Вашингтон же в отношении Китая ведет достаточно агрессивную политику уже не один год, напоминают «Аргументы недели ».

Эксперты опасаются, что присутствие в Тайваньском проливе американских и китайских боевых кораблей может перерасти в конфликт, который спровоцирует третью мировую войну.

Ситуация в регионе, отмечают аналитики, с каждым днем меняется не в пользу США, и в Вашингтоне это прекрасно понимают. На данный момент силы Народно-освободительной армии Китая уже превышают возможности США в Южно-Китайском море. Тем не менее, Китай продолжает усиливать свою военную инфраструктуру на побережье, а также улучшает свой флот.

Прорабатывая возможные сценарии развития противостояния между Китаем и США, эксперты отмечают, что американцы проиграют войну, если придется воевать на территории континентального Китая.

Пентагон вряд ли сможет доставить к Китайским берегам столько войск, чтобы они хоть в какой-то мерее представляли значительную численность, огневую и техническую мощь в сравнении с возможностями Вооруженных сил КНР.

Не спасет США и ядерный арсенал, ведь о реальном числе китайских межконтинентальных баллистических ракет информации нет. А для защиты от ударов со стороны США Китай успешно развивает свою систему ПВО.

К тому же Китай сформировал подразделения ВВС, оснащенные истребителями пятого поколения, чем Пентагон похвастаться не может.

Даже в нынешних условиях, уверены эксперты, США не удастся легко выиграть войну против Китая. А в дальнейшем Китай сможет еще больше нарастить возможности своего оборонного ведомства, что лишит американцев даже призрачного шанса на победу.

Но при этом, как отмечают эксперты, если дойдет до военного противостояния между Вашингтоном и Пекином, может начаться третья мировая война.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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