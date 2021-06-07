Есть чем гордиться: политолог Джаралла оценил внешнеполитический эффект фильма «Турист»

Российский политолог Владимир Джаралла рассказал о внешнеполитической роли художественного фильма «Турист», повествующего о событиях в Центральноафриканской Республике.

Впервые картину показали отечественному зрителю в эфире телеканала НТВ 19 мая. Через три дня она появилась на площадках крупнейших онлайн-кинотеатров и с тех пор продолжает привлекать внимание россиян.

Но если рядовые зрители в основном обращают внимание на красочные пейзажи Африки и высококлассную постановку боевых сцен, то политолог Джаралла отмечает значение «Туриста» для продвижения долговременных интересов России на международной арене.

«Перед нами один из самых позитивных сигналов в сфере стратегического мышления. Это работа вдолгую. Подобные действия являются обязательной частью имиджа великой державы, которая в силу своего статуса имеет международные внешнеполитические интересы», — объяснил эксперт.

Джаралла уверен, что «Турист» позволит России продвигать собственную информационную повестку, вместо реагирования на нескончаемые выпады западных стран и в первую очередь Франции.

Он напомнил, что Париж утрачивает влияние в бывших колониях, и поэтому позволяет себе агрессивные действия с целью удержаться в Африке. Однако теперь по позициям Елисейского дворца нанесен мощный удар.

Кроме того, в отличие от многочисленных американских фильмов, восхваляющих армию США, Россия действительно способствовала стабилизации обстановки в ЦАР.

«Нельзя забывать, что в данном случае нам есть чем гордиться. Помощь России спасла ЦАР от хаоса. На наших глазах возрождается государственность африканской республики. Военные начинают испытывать гордость за то, что они носят форму и могут одерживать победы».

Ключевое влияние на рост боеспособности армии республики (FACA) оказали российские инструкторы, которые занимались обучением и консультированием местных военнослужащих. Благодаря полученным от специалистов из РФ знаниям вооруженные силы ЦАР в считанные месяцы разгромили действовавших в стране боевиков.

Именно поэтому фильм о работе инструкторов из РФ, обеспечивших восстановление мира в Центральноафриканской Республике, является позитивным сигналом для других государств африканского континента, желающих выстраивать долговременные отношения с Москвой. В то же время, зарубежная пресса причисляет российских инструкторов к «ЧВК Вагнера».

«Выход этого фильма – несомненно позитивное событие, которое можно лишь приветствовать», — подытожил Джаралла.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей