Авианосная ударная группировка Великобритании движется в сторону базы ВМФ РФ в Сирии

Министерство обороны России показало на видео мощные и разрушительные удары истребителя-бомбардировщика Су-34. Ролик был снят во время учений под
Министерство обороны США выступило с заявлением о том, что российское военное разведывательное судно «Карелия» подошло к территориальным водам страны
Две ракеты, выпущенные из ЗРК «Оса», не смогли сбить турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Вероятно, причиной этого являются мощнейшие средства
Если Багдад стремится к ухудшению отношений с Соединенными Штатами, Объединенными Арабскими Эмиратами или Саудовской Аравией, ему надо начать
Вооруженные силы Украины принялись массово перебрасывать свои войска и военную технику на границу с Крымом. Туда следуют несколько железнодорожных
В российском Минздраве прокомментировали ситуацию с появлением фейковой информации на портале Госуслуг о вакцинации против коронавируса некоторых
Британский военный корабль «Трент» ушел из Черного моря. Его заставили это сделать российские военно-морские силы, осуществив 10 залпов из ракетного
По позициям турецких военных в Сирии нанесен удар корректируемыми артиллерийскими боеприпасами «Краснополь». Информацию об этом опубликовал
В зону вооруженного конфликта в Донбассе НАТО направил порядка сотни военнослужащих. Предположительно, они из подразделений Великобритании и Дании.
Авианосная ударная группировка, возглавляемой кораблем «Queen Elizabeth» ВМС Британии, вновь взяла курс на восток Средиземного моря после короткой
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