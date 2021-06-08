Авианосная ударная группировка Великобритании движется в сторону базы ВМФ РФ в Сирии

Авианосная ударная группировка, возглавляемой кораблем «Queen Elizabeth» ВМС Британии, вновь взяла курс на восток Средиземного моря после короткой остановки. Флотилию сопровождают боевые самолеты, появление которых указало на траекторию опасного движения группировки.

Авианосная ударная группировка попытается подойти поближе к базе ВМФ РФ в сирийском Тартусе, что может говорить о вероятных провокациях со стороны НАТО в отношении российского военного объекта.

Как известно, некоторое время назад британская флотилия во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth присоединилась к масштабным военно-морским учениям НАТО Steadfast Defender, которые стартовали с побережья Португалии и должны завершиться в Черноморском регионе.

По мнению аналитиков, Великобритания пытается вернуть себе статус «великой морской державы» и продемонстрировать Москве свою военно-морскую мощь, пишут Аргументы недели.

Ранее эксперт Константин Сивков отметил, что США могут развязать ядерную войну с Россией на территории третьих стран.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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