Три военных корабля ВМС НАТО выдвинулись в сторону пролива Босфор для прохода в Черное море

Группа боевых кораблей НАТО в составе трех авианосцев вышла в пролив Босфор для вхождения в Черное море. Эксперты предполагают, что курс в сторону РФ взяли 2 эсминца Королевского британского флота, и 1 судно ВМС Нидерландов.

Согласно одной из версий, вхождение боевых кораблей ВМС НАТО вызвано намерением усилить контроль черноморской акватории, о чем ранее неоднократно заявляла Великобритания. Предполагается, что если ударная группа НАТО будет двигаться в сторону Черного моря с постоянной скоростью, через 4-5 дней она достигнет российской территории.

«Ранее Великобритания заявляла о том, что направит в Чёрное море два военных корабля из состава ударной группы, однако, позднее стало известно о том, что количество кораблей будет увеличено до трёх единиц – к ним добавится ещё корабль ВМС Нидерландов», - прокомментировали военные обозреватели.

Известно, что корабли ВМФ РФ усилили патруль черноморской акватории, а также начали постоянное отслеживание траектории перемещения ударной группы. Эксперты отмечают, что в случае любой провокации со стороны НАТО, российский флот и авиационная группы РФ будут готовы дать моментальную ответную реакцию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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