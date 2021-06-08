США намерены разместить в Германии новые виды ракет

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США намерены разместить в Германии новые виды ракет
В Мире

Вашингтон намерен разместить новые ракеты в Европе несмотря на заверения в сохранении стратегической стабильности — такое мнение выразил независимый военный обозреватель Александр Ермаков. Эксперт напомнил, что США вышли из ДРСМД, и теперь не имеют сдерживающего фактора в глобальной гонке ракетных вооружений. Об этом пишет «ИА Красная Весна».

Эксперт Александр Ермаков сообщил о высокой вероятности размещения Вашингтоном ракет запрещенных классов в различных европейских регионах — в частности, было официально объявлено развертывание военного строительства «межсредной целевой группы» на территории Европы. В рамках данной кампании подразумевается размещение экспериментальных форматов армейский частей поддержки, которые включают в себя батальон ракетных комплексов средней дальности.


«То, что США объявили о начале развертывания в Германии штабных структур для MDTF, наглядно показывает, что никакого европейского ракетного моратория они не планируют. С эпохой Трампа почти окончательно покончено, ведь Вашингтон намерен не только не выводить 12 тысяч американских военных из Германии, как это продвигал экс-президент США, но и напротив, сформировать в ФРГ минимум два новых американских подразделения», - прокомментировал эксперт.

Ермаков отметил, что в рамках данной программы США перебросят на территорию Германии ракетный комплекс LRHW с гиперзвуковой ракетой дальностью, комплекс PrSM с дальностью до 700-800 км и сухопутные версии морских ракет «Томагавк» и SM-6.

«Только если Германия официально выступит против такого размещения американских ракет, можно будет инициировать создание моратория на использование ракет средней дальности в Европе. Без этого Вашингтон не остановится в своем стремлении укрепить авторитет США на территории Европы», - добавил аналитик.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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