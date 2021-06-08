Политолог Чупрыгин: есть вероятность прямого вооруженного столкновения Турции и России в Сирии

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Политолог Чупрыгин: есть вероятность прямого вооруженного столкновения Турции и России в Сирии
Политика

Политологи оценили вероятность военного конфликта Турции и России.

Интересы России и Турции на Ближнем Востоке, Восточном Средиземноморье и Южном Кавказе периодически сталкивают их, и в результате возникают разногласия. Иногда эти разногласия даже переходят в острую конфронтацию. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению завкафедрой истории и международных отношений Севастопольского филиала МГУ Андрея Мартынкина, ни Турция, ни Россия не допустят прямого военного конфликта - это не в интересах ни одной из них.


«Все-таки Россия является ядерной державой, а Турция – член НАТО. Прямые военные столкновения в этом смысле резко обостряют геополитическую ситуацию во всем мире, а не только в том или ином регионе», - рассуждает эксперт.

Аналогичного мнения по поводу возможного столкновения двух стран придерживается и доцент кафедры международных отношений и зарубежного регионоведения СевГУ Аммар Канах.

«Гипотетически такое столкновение может стать началом новой мировой войны, здесь подключится и Ближний Восток, и НАТО. Запад тоже не заинтересован в том, чтобы подобные конфликты дошли до такой фазы. Такой сценарий маловероятен еще и потому, что позиции Эрдогана в Турции не совсем прочны, оппозиция там набирает силу. Эрдоган работает на следующие выборы, которые будут ключевыми для него и его партии, а такие военные столкновения будут играть против него», – уверен Канах.

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин считает, что полностью забывать о возможности военного конфликта России и Турции не стоит, особенно если речь идет о ситуации в Сирии - на ее территории «вероятность прямого вооруженного столкновения есть и была всегда». При этом первой в конфликте не заинтересована Турция, ведь в случае столкновения она не сможет рассчитывать на полноценную помощь союзников по НАТО.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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