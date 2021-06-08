В США заявили о невозможности защитить Украину и Грузию от России

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В США заявили о невозможности защитить Украину и Грузию от России
Политика / В Мире

Американские СМИ указали на военное превосходство России в большинстве стран постсоветского пространства, и сообщили о недостаточных действиях НАТО по противодействию «российской агрессии».

Журналисты указали, что Запад будет не в состоянии защитить своих союзников в случае вступления РФ в военный конфликт, и такие страны, как Украина и Грузия останутся «на растерзание врагу». Об этом пишет «Военное обозрение».

Американские таблоиды разместили информацию о невозможности НАТО обеспечить защиту стран-союзников в случае агрессии России — а это означает, что само существование Альянса становится нерентабельным.


«Украина имеет слишком большие размеры, а Грузия находится далеко. Это ставит под сомнение способность НАТО развернуть значительные силы и матчасть на театре военных действий, а также подтянуть резервные войска и технику, когда они потребуются. Если война с Россией начнется прямо сейчас, то Грузия и Украина останутся полностью беззащитны перед Москвой, и не смогут получить реальную военную поддержку Запада», - высказались американские аналитики.

Журналисты указали, что даже стремление Киева и Тбилиси войти в состав стран-членов НАТО и создание ими Плана действий по члену в НАТО вовсе не означают, что они будут защищены перед лицом «российской агрессии», даже если войдут в состав Альянса уже в ближайшие дни.

«Россия все равно остается лидером в сфере военного арсенала и мощи на той территории. Для вступления Украины и Грузии в НАТО, потребуются беспрецедентные меры для организации их конвенциональной обороны», - отметили эксперты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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