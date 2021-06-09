ВСУ намерены использовать резиновые лодки из США для высадки десанта в тылу противника

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ВСУ намерены использовать резиновые лодки из США для высадки десанта в тылу противника
В Мире

Политтехнолог из Одессы Алексей Цветков объяснил, для чего США поставляют военно-морским силам Украины резиновые лодки. Несмотря на то, что со стороны это выглядит смешно, назначение лодок точно не вызовет ни у кого смеха. Об этом сообщает «Украина.ру».

Напомним, ранее США поставила украинским морякам 10 скоростных катеров, более 70 надувных лодок и другое сопутствующее оборудование. Во время передачи техпомощи была проведена торжественная церемония на территории одесской военно-морской базы «Юг».

Как объяснил Цветков, украинские силы намерены использовать резиновые лодки для преодоления нетрудных водных преград и высадки десанта в тылу противника.


«Таким образом 8 мая 1942 года немецкий спецназ Бранденбург-800 высадил в тыл 150 своих бойцов, тем самым обвалив левый фланг крымского фронта. А в 1918 году надувные лодки не использовались, потому матросы вынуждены были дожидаться благоприятных погодных условий для прохождения Сиваша», - напомнил эксперт.

Политтехнолог подчеркнул, что американские резиновые лодки позволят украинским силам спецопераций высадить свой десант в районе Новоазовска или при пересечении реки Кальмиус в Донбассе.

В заключении Цветков напомнил, что поставка надувных лодок была инициативой американских кураторов на Украине, которые ничего не делают просто так.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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