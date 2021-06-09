Экс-глава «Моссад»: российское присутствие в Сирии мешает Израилю

Бывший глава израильской разведки «Моссад» Йоси Коэн заявил о том, что военное присутствие России в Сирии мешает Израилю действовать в своих интересах на ее территории.

Выступая в Университете Бар-Илан с лекций, он обсудил ряд проблем внешнеполитического курса Израиля, пишет «Независимая газета ».

Затронув тему Сирии, бывший глава «Моссад» отметил, что Россия очень пристально следит за всем, что происходит не только на сирийской территории, но и за планами других стран касательно нее. В итоге Израиль не может развернуться в Сирии, чтобы отстоять свои интересы. Коэн подчеркнул, что каждый самолет, взлетающий с территории Израиля, находится под «пристальным вниманием русских».

Происходящее, уверен Коэн, стало следствием политики бывшего президента США Барака Обамы, который предпочел не вмешиваться в сирийский конфликт. Это развязало руки России. Как утверждает израильский эксперт, безразличие США позволило России диктовать другим странам свои условия в Сирии.

Заявления Коэна касательно сирийской проблемы удивило многих аналитиков. Ведь до этого Россия и Израиль всегда старались сглаживать острые углы касательно сирийской проблемы.

«Откровенность Йоси Коэна – это конъюнктурное заявление, секрет Полишинеля, потому что наиболее важные объекты Израиля с учетом его географического положения уязвимы из-за отсутствия стратегической глубины: радары подсвечивают израильскую авиацию еще на взлете с аэродромов», – заявил «исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) и эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей