Украина в ходе учений НАТО отработает подготовку к вероятной войне с Россией

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Украина в ходе учений НАТО отработает подготовку к вероятной войне с Россией
В Мире

В ходе масштабных учений НАТО Defender-Europe 21, в которых будут задействованы 27 стран-участниц, Украина намерена отработать стратегию по нивелированию «российской угрозы», и противодействию наступления в вероятном военном конфликте с РФ. Об этом пишет «Пятый канал».

Июньский этап комплексных учений НАТО Defender-Europe 21 будет включать в себя задействование и украинских военнослужащих — ожидается, что Украина перебросит не менее 4 тысяч военных, 40 кораблей, 30 элементов авиационной техники и около 100 единиц наземной техники для участия в совместных тренировочных маневрах. Киев официально заявил, что данные учения НАТО будут способствовать улучшению боеготовности украинской армии на фоне «вероятной войны с Россией», и Украина намерена и по окончании НАТОвских учений поддерживать боеготовность ВСУ на должном уровне. 

Известно, что в мае 2021 года американские и украинские корабли погранслужб провели совместные маневры в акватории Черного моря, где продемонстрировали свою готовность «противодействовать любому потенциальному противнику». При этом некоторые военные обозреватели утверждают, что данные учения НАТО является ничем иным, как способом «отработать деньги» — ведь мощь и перспективность боевых сил Альянса находится на низком уровне, и даже в случае реальной войны с Россией Альянсу нечего будет противопоставить российскому натиску.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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