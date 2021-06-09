Израильские истребители F-35 прибыли в Европу для тренировки борьбы с Ираном

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Израильские истребители F-35 прибыли в Европу для тренировки борьбы с Ираном
В Мире

Сразу шесть израильских F-35I Adir прибыли на итальянскую авиабазу Амендола, расположенную в Апулии.

Самолеты ВВС Израиля будут задействованы в учениях НАТО Falcon Strike 21, передает Военное обозрение. В этих же учениях участвует военная авиация Италии, Британии и США. Но, как отмечают источники, целью израильских истребителей является «тренировка в борьбе с Ираном».


По данным Times of Israel, итальянские силы будут изображать «агрессора», используя для этого свою военную авиацию. Против них и выступят F-35I Adir вместе с топливозаправщиками Boeing KC-767 и Lockheed KC-130J Hercules.

В сценарии учений отработка отражения угрозы с помощью ракетных батарей класса «земля-воздух». Об этом анонимно сообщил источник в ВВС Израиля. Также военные проработают взаимодействие «стелс»-истребителей и многонациональной интеграции истребителей четвертого и пятого поколений.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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