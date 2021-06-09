Die Welt: Россия и Китай хотят вытеснить США из зон их геополитических интересов

Немецкий политолог Йоахим Краузе в статье местного издания Die Welt озвучил свои догадки об отношениях России и Китая. По мнению эксперта, государства создали свой военный альянс.

Краузе считает, что Москва и Пекин действительно объединились. В пользу данного факта он привел несколько доказательств. Во-первых, РФ поставляет Китаю свои новые вооружения, как, например, истребители Су-35 или ЗРС С-400. Во-вторых, оба государства довольно часто проводят совместные военные учения. Более того, в разработке системы ПРО Китаем Москва принимает непосредственное участие, несмотря на всю секретность данного проекта.

И в-третьих, эксперт обратил внимание на то, что после размещения российских войск близ границ Украины Китай также усилил давление на Тайвань, чтобы оказать военную помощь РФ в случае необходимости.

По мнению политолога, и Россия, и Китай преследуют одну важную цель – это вытеснение США из зон их геополитических интересов. Собственно, это и является основной задачей их альянса.

Напомним, что в мировом рейтинге по вооружению Москва и Пекин занимают вторую и третью строчку, тогда как безусловным лидером является Вашингтон.

После озвученных Краузе предположений российский сенатор Алексей Пушков в своем канале Telegram заявил, что европейский эксперт надумал несуществующие угрозы.

«Враждебность США к России и Китаю действительно подталкивает их к усилению сотрудничества в военной сфере, однако никакого российско-китайского альянса не существует», - заключил Пушков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей