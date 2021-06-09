Востоковед Долгов не исключил продолжения фильма «Турист»

Художественный фильм «Турист» о деятельности российских инструкторов в Центральноафриканской Республике должен стать ориентиром для современных режиссеров, считает сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов. Историк убежден, что кинолента выгодно выделяется на фоне многих отечественных работ, которые сейчас показывают в кинотеатрах.

В основу картины легли реальные события, произошедшие в ЦАР. Боевики и наемники конгломерата группировок «Коалиции патриотов за перемены» (СРС) напали на столицу Банги, пытаясь устроить госпереворот. Им противостояли правительственные войска (FACA), подготовленные специалистами из РФ. Последние находятся на территории республики по официальному приглашению законных властей для подготовки армии.

Востоковед убежден, фильм «Турист» является нужным направлением отечественного кинематографа.

«Давайте вспомним советское наследие, в то время кинокартины завоевывали призы и награды. Современным отечественным режиссерам есть на что ориентироваться», — рассказал сотрудник РАН.

Борис Долгов обратил внимание на достоверность фактов, используемых в картине. По его мнению, кинолента представляет собой в определенной степени ликбез для многих людей, которые ничего не знают о деятельности российских специалистов в ЦАР. Тем более, что в западной прессе их часто причисляют к «ЧВК Вагнера».

«Боевик «Турист» показывает людям, какие государственные политические цели преследует Россия… Деятельность наших инструкторов за границей заключается в защите национальных интересов. Я приветствую создание подобного кино», — объяснил он.

В завершение рецензии историк не исключил, что кинолента может получить продолжение, однако отметил финансовую составляющую.

«Безусловно, такие фильмы, как «Турист», должны получить финансирование от государства. Но также необходимо создать контролирующий орган, который проследит за рациональным расходованием бюджетных средств», — резюмировал он.

Мировая премьера картины состоялась 14 мая на большом экране столичного стадиона в Банги. Десятки тысяч жителей ЦАР посмотрели совместную работу российских и африканских кинематографистов и остались довольны. Российские зрители познакомились с кино 19 мая. Первый показ состоялся на телеканале НТВ. «Турист» доступен для просмотра во всех онлайн-кинотеатрах страны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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