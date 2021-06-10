Foreign Affairs: Америка не готова к войне с Китаем

Со времен окончания холодной войны Соединенные Штаты потратили на свою армию 19 триллионов рублей. Это на 16 триллионов больше, чем вкладывал Китай, пишет журнал Foreign Affairs , считающийся наиболее авторитетным изданием по вопросам внешней политики.

Казалось бы, даже не имеет смысла сравнивать военную мощь стран. Тем не менее, эксперты склоняются к мнению, что Штаты способны проиграть разрушительную войну Пекину.

Аналитики пришли к выводу, что, если Поднебесная решит завоевать Тайвань, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) может разбить все американские силы, которые попытаются встать у нее на пути.

Издание отмечает, что у Штатов имеются огромные ресурсы и наработанная стратегия противодействия военной экспансии Китая. Но...

Оборонный истеблишмент США их задействовать не спешит, а тратит ресурсы на устаревшие силы и второстепенные миссии.

«Исторически сложилось так, что Соединенные Штаты обновляли свои вооруженные силы только после того, как враги выявили их слабости на поле боя. Страна может снова оказаться на этом пути», - говорится в публикации.

Китай сейчас силен. Его расходы на оборону растут уже в течение нескольких десятилетий. Однако есть один важнейший момент, и он не должен упускаться из виду, полагают авторы. А именно, что Китай имеет морскую или сухопутную границу с 19 странами, десять из которых продолжают территориальные споры с Пекином. Это значит, что даже если у него в Азии и будет преимущество, на домашнем поле он все равно столкнется с более сложным набором задач.

По мнению обозревателей, администрации Байдена стоит поддержать Тихоокеанскую инициативу сдерживания и заткнуть бреши в периметре обороны США в Азии.

«Вместо того чтобы ждать начала войны и направлять уязвимые авианосцы в Восточную Азию, Вашингтон мог бы установить в этом районе высокотехнологичное «минное поле», предварительно разместив ракетные пусковые установки, вооруженные БПЛА и датчики в море и на территории союзников близ береговой линии Китая», - советуют авторы.

Пока же Штаты в регионе уязвимы. Они, как и прежде, надеются на небольшое количество крупных боевых кораблей и истребителей ближнего действия, действующих с незащищенных баз. А это, подчеркивается в статье, именно те силы, которые Китай может уничтожить упреждающим воздушным и ракетным ударом практически мгновенно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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