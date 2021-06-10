Foreign Affairs: Америка не готова к войне с Китаем

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Foreign Affairs: Америка не готова к войне с Китаем
В Мире

Со времен окончания холодной войны Соединенные Штаты потратили на свою армию 19 триллионов рублей. Это на 16 триллионов больше, чем вкладывал Китай, пишет журнал Foreign Affairs, считающийся наиболее авторитетным изданием по вопросам внешней политики.

Казалось бы, даже не имеет смысла сравнивать военную мощь стран. Тем не менее, эксперты склоняются к мнению, что Штаты способны проиграть разрушительную войну Пекину.

Аналитики пришли к выводу, что, если Поднебесная решит завоевать Тайвань, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) может разбить все американские силы, которые попытаются встать у нее на пути.

Издание отмечает, что у Штатов имеются огромные ресурсы и наработанная стратегия противодействия военной экспансии Китая. Но... 

Оборонный истеблишмент США их задействовать не спешит, а тратит ресурсы на устаревшие силы и второстепенные миссии.

«Исторически сложилось так, что Соединенные Штаты обновляли свои вооруженные силы только после того, как враги выявили их слабости на поле боя. Страна может снова оказаться на этом пути», - говорится в публикации.

Китай сейчас силен. Его расходы на оборону растут уже в течение нескольких десятилетий. Однако есть один важнейший момент, и он не должен упускаться из виду, полагают авторы. А именно, что Китай имеет морскую или сухопутную границу с 19 странами, десять из которых продолжают территориальные споры с Пекином. Это значит, что даже если у него в Азии и будет преимущество, на домашнем поле он все равно столкнется с более сложным набором задач.

По мнению обозревателей, администрации Байдена стоит поддержать Тихоокеанскую инициативу сдерживания и заткнуть бреши в периметре обороны США в Азии.

«Вместо того чтобы ждать начала войны и направлять уязвимые авианосцы в Восточную Азию, Вашингтон мог бы установить в этом районе высокотехнологичное «минное поле», предварительно разместив ракетные пусковые установки, вооруженные БПЛА и датчики в море и на территории союзников близ береговой линии Китая», - советуют авторы.

Пока же Штаты в регионе уязвимы. Они, как и прежде, надеются на небольшое количество крупных боевых кораблей и истребителей ближнего действия, действующих с незащищенных баз. А это, подчеркивается в статье, именно те силы, которые Китай может уничтожить упреждающим воздушным и ракетным ударом практически мгновенно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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