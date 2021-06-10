Четыре российских истребителя в Сирии нанесли 38 ударов за сутки по позициям террористов

Вечером в среду, 9 июня, четыре истребителя ВКС РФ нанесли очередную серию ударов по позициям террористов в сирийской пустыне. Всего же число атак российской авиации за прошедшие сутки выросло до 38, сообщает SOHR. Информации о пострадавших и разрушениях в распоряжении активистов пока нет.

Сирийский наблюдательный центр по правам человека проинформировал о том, что новая операция по уничтожению остатков ячеек ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой в России запрещена, - ред.) правительственными войсками при поддержке России в пустыне, простирающейся между аль-Маядин и Файда, стартовала вчера.

В последние несколько дней боевики-террористы активизировали свою деятельность в сельской местности Дейр-эз-Зор, а также в Хомсе, Ракке и Хаме.

Операция началась рано утром с интенсивных ударов с воздуха. Российские военные самолеты совершили десятки налетов на пещеры, которые могут являться «рассадниками» боевиков Исламского Государства (террористическая организация, деятельность которой в РФ запрещена).

Ранее организация сообщила о том, что правительственные войска САР продолжают вести борьбу с боевиками к востоку от Идлиба.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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