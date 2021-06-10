Создание российских военных баз в других странах позволит сдержать маневры НАТО у границ РФ

США и НАТО неустанно устраивают возле границ России провокации. Одной из последних стал «визит» стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress, который подлетел к самым российским рубежам. ВС России пришлось поднимать свою авиацию для его сопровождения. Об этом сообщает «Дни.ру».

Недавнее появление B-52H Stratofortress над акваторией Балтийского моря, по словам экспертов, фактически является показательным. Бомбардировщик, способный нести на своем борту ядерное оружие, смог оказаться в непосредственной близости от границ России благодаря рассредоточенным по всей Европе американских объектах. Накануне инцидента на американскую базу под испанской Севильей прибыло четыре B-52H. Это - свидетельство того, что, имея свои военные объекты на территории других стран, США может в кратчайшие сроки перебрасывать свою технику в любую точку.

Логично предположить, что РФ может поддерживать свой статус как одной из мощнейших военных держав, увеличив свою сеть военных баз за границами государства.

Так, по словам главы российского Минобороны Сергея Шойгу, за последние 7 лет разведывательная авиация НАТО увеличила свою провокационную деятельность по отношению к России в 14 раз.

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия», - заявил министр.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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