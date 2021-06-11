Евгений Пригожин подал иск к сотрудникам «Эха Москвы»

Юристы петербургского бизнесмена Евгения Пригожина обратились в Пресненский районный суд Москвы с иском против радиостанции «Эхо Москвы», ее руководителя Алексея Венедиктова и главреда сайта «Эха» Виталия Рувинского. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Предприниматель намерен выиграть суд и добиться от «Эха Москвы» удаления фейковых материалов и опровержения информации о том, что он является «хозяином ЧВК Вагнера».

«В случае неудаления оспариваемых сведений установить штраф в размере 200 тысяч рублей, а также взыскать с ответчиков по 30 тысяч рублей в день при дальнейшем неисполнении решения суда», — сказано в сообщении пресс-службы.

Пресс-служба компании «Конкорд» призвала радиостанцию соблюдать российские законы и не забывать, что распространение ложной и недостоверной информации не только портит репутацию СМИ, но и является неуважением по отношению к своим же читателям.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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