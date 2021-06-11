Турция готова снять напряжение в отношениях с НАТО по поводу С-400

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Турция готова снять напряжение в отношениях с НАТО по поводу С-400
Политика / В Мире

Турция решила защитить свое 84-миллионное население от возможных угроз, поэтому закупила у России С-400. Причем эта сделка не была засекреченной. Вашингтон продолжает отговаривать Анкару от развертывания С-400. Ранее Турция планировала закупить у США системы Patriot, а у Франции и Италии - комплексы SAMP-T, но по определенным причинам это сделать не смогла.

Турция не раз заявляла о том, что готова устранить обеспокоенность союзников связи с покупкой российского вооружения. Анкара придерживается такой позиции: вклад Турции в НАТО намного глубже, нежели обязательства по F-35 и С-400. Также руководство Турции отметило значимость Альянса и готовность продолжить сотрудничество с военно-политическим блоком.


В Турции заявили о готовности  решить вопрос по С-400 «разумным и логичным» путем. Такую точку зрения высказал глава Минобороны страны Хулуси Акар. Таким образом, Турция дала понять, что сделает все, чтобы снять обеспокоенность союзников по НАТО, пишет  EAdaily.

До этого турецкий министр отмечал, что российские С-400 будут использоваться исключительно в случае агрессии в отношении Турции.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что «российские С-400 несовместимы с оборудованием НАТО, угрожают безопасности технологий НАТО» и предостерегли Турцию от покупки ЗРК у России. Представитель госдепартамента США Нед Прайс подчеркнул, что сделка с турецкой стороны — это невыполнение обязательств страны-члена НАТО.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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