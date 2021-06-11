Агентство безрезультатной работы: чем прославилось «Россотрудничество» в Аргентине

Работа федерального агентства «Россотрудничество» вызывает все больше вопросов. От вступившего в должность главы ведомства около года назад Евгения Примакова ожидали кадровой встряски, однако за прошедшее время заметных изменений так и не случилось.

К примеру, Примаков так и не нашел времени обратить взор в сторону Латинской Америки. Хотя аргентинское отделение организации требует повышенного внимания.

Руководит им с 2018 года Ольга Александровна Муратова, о которой известно лишь, что она примкнула к «Россотрудничеству» в 2013 году. Вероятно, отсутствие более подробных сведений вызвано тем, что, по данным СМИ, до этого она занимала позицию секретарши. Такая строчка резюме главы российского представительства, конечно, не украсит.

Не меньше вопросов и к профессиональной подготовке Муратовой. Ее выступления на испанском похожи на заученные без какого-либо понимания происходящего фразы. Кроме того, руководитель аргентинского отделения «Россотрудничества» в интервью с российскими СМИ тщательно избегает разговоров о ситуации в Аргентине, где она якобы работает уже не первый год.

Не удивительно, что сайт отделения не производит впечатления работающего. Последняя новость датирована мартом текущего года. Да и в целом к деятельности «Россотрудничества» информационные заметки на сайте имеют весьма отдаленное отношение.

При этом в 2018 году оказалось, что курсы русского языка в Аргентине под эгидой «Россотрудничества» ведет украинская активистка, член националистической организации.

Складывается парадоксальная ситуация, когда структура, которой надлежит быть максимально открытой, не спешит рассказывать о собственных успехах. Казалось бы, новый руководитель агентства за целый год мог бы найти время, чтобы навести порядок на аргентинском направлении. Однако решительных действий от Примакова россияне так и не дождались.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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