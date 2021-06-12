Sohu: НАТО боится плановых проверок боеготовности в России, ожидая начала войны

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Sohu: НАТО боится плановых проверок боеготовности в России, ожидая начала войны
Политика / В Мире

Китайские авторы издания Sohu считают, что России благодаря проводимым военным учениям удается сдерживать давление со стороны НАТО. 

Недавно глава Минобороны РФ Сергей Шойгу раскрыл подробности масштабных военных учений «Запад-2021», которые проведут в сентябре на российских и белорусских хвоенных полигонах. Также он напомнил, что ранее были проведены внезапные контрольные проверки боеготовности вооруженных сил государства.

Шойгу подчеркнул, что проверки были нужны для того, чтобы Министерство обороны адекватно оценило собственные возможности. Однако данная операция привела к другому необычному эффекту. По каким-то причинам Запад стал «всерьез побаиваться» плановых проверок боеготовности в России.


Авторы издания напомнили, как одна из проверок привела к непредсказуемой реакции НАТО. Речь идет о смотре войск, проходившем в Крыму, который в Альянсе восприняли как чуть ли не предтечу настоящей войны.

Авторы считают, что Москве очень важно найти рычаги давления на Запад, который то и дело пугает экономическими санкциями или реальными военными угрозами.

Россия прекрасно понимает, что демонстрация своих сил НАТО дает прекрасный эффект, потому не станет останавливать эти проверки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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