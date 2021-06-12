США построят на Гавайях огромный оружейный комплекс

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США построят на Гавайях огромный оружейный комплекс
В Мире

Соединенные Штаты Америки продолжают милитаризацию Гавайев. Строительство нового огромного оружейного комплекса, где будут храниться боеголовки и взрывчатые вещества, начнется уже в 2022 году. Примечательно, что он будет располагаться в непосредственной близости от жилых кварталов Ewa Beach, Ewa Villages, West Loch Estates и Ewa Gentry, а также рядом с национальным заповедником дикой природы Перл-Харбор.

«Этот райский остров в Тихом океане уже имеет самую большую концентрацию военных баз и комплексов США, что делает его одним из самых милитаризованных мест на земле. Если бы он вышел из состава объединения, Гавайи были бы крупной военной державой в глобальном масштабе. А теперь на подходе еще больше оружия. Гораздо больше», - пишет военный обозреватель Брэд Вольф.

В отчете ВМФ подробно расписано, с чего будет состоять новый комплекс. Это 27 новых коробчатых магазинов типа «D» (площадь одного такого объекта, к слову, порядка 8 тысяч квадратных футов), 8 модульных магазинов для хранения, административные и производственные помещения, а также подъездные пути и бетонные площадки, различные услуги.

Средь крупных объектов, которые предстоит построить, будут площадка для транспорта площадью 86 тысяч футов, зона осмотра - 50 тысяч футов.

Автор акцентирует внимание на реальной опасности, которую представляет данное сооружение не только для местных жителей (здесь все предельно ясно), но и для всех американцев, а также международного сообщества.

«Мы идем на войну. Это сокращает время на дипломатию и увеличивает вероятность использования оружия. Неужели мы действительно хотим накопить еще больше оружия на этом чрезмерно милитаризованном острове в рамках подготовки к следующей большой войне?», - задается вопросом автор.

Ему неясна позиция ВМС, руководство которых совершенно не желает признавать очевидную опасность оружейного комплекса. Вольф изумлен, поскольку таких абсурдных заявлений следует еще поискать.

«ВМФ не заявляет о значительном прямом, косвенном или кумулятивном воздействии на окружающую среду в этом районе. Флот удваивает абсурд, заявляя, что предлагаемый объект на самом деле приведет к положительному воздействию на здоровье и безопасность населения, что является интересным аргументом в пользу хранения миллионов фунтов взрывчатых материалов не более чем в полумиле от жилого дома», - с иронией констатировал автор.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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