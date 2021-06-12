Турция хочет создать «беспилотный полумесяц» для сдерживания России

Россия не может допустить того, чтобы Украина стала членом НАТО. Об этом сообщил источник в Генштабе Минобороны РФ, передает МК . Он добавил, что
Вакцинация от коронавируса в России началась в прошлом году, но число случаев COVID-19 продолжает расти. Хоть получить прививку может практически
Эксперты полагают, что на фоне сложных политических взаимоотношений Турции и России, связанных с обстановкой в Сирии, Москва может надолго отложить
Вечером в среду, 9 июня, четыре истребителя ВКС РФ нанесли очередную серию ударов по позициям террористов в сирийской пустыне. Всего же число атак
Недавно в Индии был обнаружен новый дельта-штамм коронавируса, что стало поводом для паники в мировом информационном пространстве. Вирус, который
США и НАТО неустанно устраивают возле границ России провокации. Одной из последних стал «визит» стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress,
Аналитик польского издания WPolityce Марек Будзиш рассказал, как могут развиваться события в случае военного конфликта между Россией и НАТО. Он
Еще недавно американцы заявляли, что разговоры о наличии гиперзвукового оружия у России и Китая являются не чем иным, как сказкой. Но сегодня
Немецкий политолог Йоахим Краузе в статье местного издания Die Welt озвучил свои догадки об отношениях России и Китая. По мнению эксперта,
Сразу шесть израильских F-35I Adir прибыли на итальянскую авиабазу Амендола, расположенную в Апулии. Самолеты ВВС Израиля будут задействованы в
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