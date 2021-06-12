Турция хочет создать «беспилотный полумесяц» для сдерживания России

Image 16+
Турция хочет создать «беспилотный полумесяц» для сдерживания России
Политика / В Мире

Официальная Анкара стремится вернуть расположение Вашингтона, хотя после истории с покупкой С-400 «Триумф» это нелегко. Тем не менее, в Турции нашли «козырь», который может помочь. В стране начали активно продвигать идею «беспилотного полумесяца» для сдерживания России.

Успехами своей беспилотной авиации в Анкаре не на шутку воодушевились. В каждой речи чиновников из числа военного руководства - упоминание об эффективности ударных дронов против российских систем ПВО на северо-западе Сирии в феврале 2020 года, в Ливии летом 2020 года и в Нагорном Карабахе - во время войны между Арменией и Азербайджаном осенью минувшего года.

Выделяясь как дешевый и малорисковый вариант ведения войны, они смогли подавить господство России в воздухе на малых высотах и уничтожить центры управления, контроля и связи, складские помещения, логистические конвои, танки, бронетехнику и системы косвенной огневой поддержки - турецкие военные эксперты примерно так и с большим воодушевлением преподносят достоинства беспилотников Турции.

Немудрено, что ударные БПЛА заинтересовали многие страны мира. Азербайджан, Катар, Тунис, Украина их уже приобрели. Недавно это сделала и Польша, став, таким образом, первой страной ЕС и НАТО, которая совершила закупку дронов у Турции. Россия возмущена - точно так же, как и при покупке Киевом ударных беспилотников.

«Похоже, Анкара всерьез вознамерилась продвигать идею о том, что, несмотря на ее сближение с Россией в последние годы и продолжающийся кризис, связанный с покупкой С-400, Турция остается самым ценным партнером США. Она предлагает, чтобы уравновесить Россию и поддержать стратегию США, создать «беспилотный полумесяц» против России в областях, представляющих интерес для последней», - рассуждают обозреватели издания Аl-monitor.

По их мнению, идея способна стать самым сильным козырем Анкары в ее стремлении к перезагрузке с Вашингтоном. Небо востока Украины они считают лучшим местом для наблюдения, дабы понять, согласится ли на «беспилотный полумесяц» Вашингтон. Появление турецких TB2 в районах развертывания российского оружия и целей станет сигналом того, готова ли администрация Байдена пойти на это.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Sohu: НАТО боится плановых проверок боеготовности в России, ожидая начала войны

Сегодня, 06:25

Washington Examiner: около саммита G7 может плавать российская подлодка с ядерными баллистическими ракетами

Вчера, 20:45

Турция готова снять напряжение в отношениях с НАТО по поводу С-400

Вчера, 17:50

Россия не допустит вступления Украины в НАТО и захвата Белоруссии

Вчера, 14:10

Россотрудничество не справляется с продвижением «мягкой силы» в Индии

10-06-2021, 14:45

WPolityce: Россия за две недели сможет уничтожить армии Прибалтики и Польши

9-06-2021, 10:40

Экс-глава «Моссад»: российское присутствие в Сирии мешает Израилю

9-06-2021, 08:10

В США заявили о невозможности защитить Украину и Грузию от России

8-06-2021, 23:00

Политолог Чупрыгин: есть вероятность прямого вооруженного столкновения Турции и России в Сирии

8-06-2021, 21:30

13 лет бездействия: почему «Россотрудничество» не оправдало надежд

8-06-2021, 12:10

Почему Россотрудничество не помогает семье осужденного в США летчика Константина Ярошенко

6-06-2021, 17:45

Бесполезное и дорогое ведомство: куда уходят средства Россотрудничества

5-06-2021, 20:15

Die Welt: Китай оставит России роль бесконцептуального полугегемона

3-06-2021, 18:20

Примаков переложил ответственность за проблемы россиян в Прибалтике на соотечественников

3-06-2021, 18:20

Минск согласился разместить на территории Белоруссии российские Су-30СМ

2-06-2021, 16:25

Эксперт Кнутов: США пытались обыграть Россию с помощью ДРСМД

1-06-2021, 19:45

Daily Express: Путин определил цели для удара на случай нападения на Европу

28-05-2021, 23:05

Россия и Турция объединяют свои усилия в Сирии, чтобы ослабить влияние США

21-05-2021, 18:35

Strategic Culture рассказал, как РФ спасет мир от «браконьерства» США

16-05-2021, 23:55

Политологи: США спровоцируют новую войну у российской границы

16-05-2021, 14:00

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Россия не допустит вступления Украины в НАТО и захвата Белоруссии
  • Вчера, 14:10

Россия не допустит вступления Украины в НАТО и захвата Белоруссии

Россия не может допустить того, чтобы Украина стала членом НАТО. Об этом сообщил источник в Генштабе Минобороны РФ, передает МК . Он добавил, что

Почему коронавирус COVID-19 не уходит из России после начала вакцинации
  • Вчера, 19:15

Почему коронавирус COVID-19 не уходит из России после начала вакцинации

Вакцинация от коронавируса в России началась в прошлом году, но число случаев COVID-19 продолжает расти. Хоть получить прививку может практически

Турцию могут надолго закрыть для российских туристов
  • 10-06-2021, 00:10

Турцию могут надолго закрыть для российских туристов

Эксперты полагают, что на фоне сложных политических взаимоотношений Турции и России, связанных с обстановкой в Сирии, Москва может надолго отложить

Четыре российских истребителя в Сирии нанесли 38 ударов за сутки по позициям террористов
  • 10-06-2021, 09:55

Четыре российских истребителя в Сирии нанесли 38 ударов за сутки по позициям террористов

Вечером в среду, 9 июня, четыре истребителя ВКС РФ нанесли очередную серию ударов по позициям террористов в сирийской пустыне. Всего же число атак

Страны закрывают границы из-за нового дельта-штамма коронавируса
  • 10-06-2021, 19:30

Страны закрывают границы из-за нового дельта-штамма коронавируса

Недавно в Индии был обнаружен новый дельта-штамм коронавируса, что стало поводом для паники в мировом информационном пространстве. Вирус, который

Создание российских военных баз в других странах позволит сдержать маневры НАТО у границ РФ
  • 10-06-2021, 22:20

Создание российских военных баз в других странах позволит сдержать маневры НАТО у границ РФ

США и НАТО неустанно устраивают возле границ России провокации. Одной из последних стал «визит» стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress,

Новости партнеров
Новости партнеров
WPolityce: Россия за две недели сможет уничтожить армии Прибалтики и Польши
  • 9-06-2021, 10:40

WPolityce: Россия за две недели сможет уничтожить армии Прибалтики и Польши

Аналитик польского издания WPolityce Марек Будзиш рассказал, как могут развиваться события в случае военного конфликта между Россией и НАТО. Он

Sina: Американцы готовятся к борьбе с «Авангардами» и «Кинжалами», которые недавно считали вымыслом
  • Вчера, 09:15

Sina: Американцы готовятся к борьбе с «Авангардами» и «Кинжалами», которые недавно считали вымыслом

Еще недавно американцы заявляли, что разговоры о наличии гиперзвукового оружия у России и Китая являются не чем иным, как сказкой. Но сегодня

Die Welt: Россия и Китай хотят вытеснить США из зон их геополитических интересов
  • 9-06-2021, 19:20

Die Welt: Россия и Китай хотят вытеснить США из зон их геополитических интересов

Немецкий политолог Йоахим Краузе в статье местного издания Die Welt озвучил свои догадки об отношениях России и Китая. По мнению эксперта,

Израильские истребители F-35 прибыли в Европу для тренировки борьбы с Ираном
  • 9-06-2021, 16:25

Израильские истребители F-35 прибыли в Европу для тренировки борьбы с Ираном

Сразу шесть израильских F-35I Adir прибыли на итальянскую авиабазу Амендола, расположенную в Апулии. Самолеты ВВС Израиля будут задействованы в