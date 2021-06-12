Турция хочет создать «беспилотный полумесяц» для сдерживания России

Официальная Анкара стремится вернуть расположение Вашингтона, хотя после истории с покупкой С-400 «Триумф» это нелегко. Тем не менее, в Турции нашли «козырь», который может помочь. В стране начали активно продвигать идею «беспилотного полумесяца» для сдерживания России.

Успехами своей беспилотной авиации в Анкаре не на шутку воодушевились. В каждой речи чиновников из числа военного руководства - упоминание об эффективности ударных дронов против российских систем ПВО на северо-западе Сирии в феврале 2020 года, в Ливии летом 2020 года и в Нагорном Карабахе - во время войны между Арменией и Азербайджаном осенью минувшего года.

Выделяясь как дешевый и малорисковый вариант ведения войны, они смогли подавить господство России в воздухе на малых высотах и уничтожить центры управления, контроля и связи, складские помещения, логистические конвои, танки, бронетехнику и системы косвенной огневой поддержки - турецкие военные эксперты примерно так и с большим воодушевлением преподносят достоинства беспилотников Турции.

Немудрено, что ударные БПЛА заинтересовали многие страны мира. Азербайджан, Катар, Тунис, Украина их уже приобрели. Недавно это сделала и Польша, став, таким образом, первой страной ЕС и НАТО, которая совершила закупку дронов у Турции. Россия возмущена - точно так же, как и при покупке Киевом ударных беспилотников.

«Похоже, Анкара всерьез вознамерилась продвигать идею о том, что, несмотря на ее сближение с Россией в последние годы и продолжающийся кризис, связанный с покупкой С-400, Турция остается самым ценным партнером США. Она предлагает, чтобы уравновесить Россию и поддержать стратегию США, создать «беспилотный полумесяц» против России в областях, представляющих интерес для последней», - рассуждают обозреватели издания Аl-monitor.

По их мнению, идея способна стать самым сильным козырем Анкары в ее стремлении к перезагрузке с Вашингтоном. Небо востока Украины они считают лучшим местом для наблюдения, дабы понять, согласится ли на «беспилотный полумесяц» Вашингтон. Появление турецких TB2 в районах развертывания российского оружия и целей станет сигналом того, готова ли администрация Байдена пойти на это.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей