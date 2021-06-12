Китай испытал ракеты DF-26, которые могут поразить авианосцы ВМС США в Южно-Китайском море

Вакцинация от коронавируса в России началась в прошлом году, но число случаев COVID-19 продолжает расти. Хоть получить прививку может практически
Россия не может допустить того, чтобы Украина стала членом НАТО. Об этом сообщил источник в Генштабе Минобороны РФ, передает МК . Он добавил, что
Эксперты полагают, что на фоне сложных политических взаимоотношений Турции и России, связанных с обстановкой в Сирии, Москва может надолго отложить
Вечером в среду, 9 июня, четыре истребителя ВКС РФ нанесли очередную серию ударов по позициям террористов в сирийской пустыне. Всего же число атак
Недавно в Индии был обнаружен новый дельта-штамм коронавируса, что стало поводом для паники в мировом информационном пространстве. Вирус, который
США и НАТО неустанно устраивают возле границ России провокации. Одной из последних стал «визит» стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress,
В пятницу, 11 июня, в ходе брифинга для прессы представители военной прокуратуры Сирии предоставили неопровержимые доказательства того, что США
Еще недавно американцы заявляли, что разговоры о наличии гиперзвукового оружия у России и Китая являются не чем иным, как сказкой. Но сегодня
Китайские авторы издания Sohu считают, что России благодаря проводимым военным учениям удается сдерживать давление со стороны НАТО. Недавно глава
Аналитики «Washington Examiner» сообщили о вероятном расположении российской подлодки возле британского полуострова Корнуолл, на котором проходит
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