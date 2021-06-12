Китай испытал ракеты DF-26, которые могут поразить авианосцы ВМС США в Южно-Китайском море

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Китай испытал ракеты DF-26, которые могут поразить авианосцы ВМС США в Южно-Китайском море
В Мире

Военные Китая в минувший вторник испытали комплекс ракет средней дальности, которым под силу поразить американские авианосцы в Южно-Китайском море.

Ракеты DF-26, известные как «убийцы Гуама» или «убийцы авианосцев», как подчеркивают государственные СМИ Поднебесной, заставляют усомниться в способности ВМС США реагировать на кризисы в регионе.

Полковник Цзян Фэн, заместитель командира бригады, которая была задействована в тестировании, уточнил журналистам, что испытание ракет проводилось для того, чтобы убедиться, что они готовы в любую минуту ударить по цели.

«В последнее время мы регулярно проводим ночные тренировки, а также часто меняем полигоны, поражающие цели и стартовые базы без предварительного уведомления, чтобы проверить навыки войск и подготовить бригаду к возможности сражаться и иметь возможность сражаться в любое время», - рассказал Фэн.

Полковник добавил, что у такого оружия невероятная дальность, оно может использоваться для уничтожения военно-морских целей и обладает ядерным потенциалом.

DF-26 - китайская баллистическая ракета, способная с расстояния в 4000 километров поразить остров Гуам - именно там располагается крупнейшая стратегическая военная база США в Тихом океане.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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