Важнейшие детали для турецких беспилотников поставляются Великобританией

Британская активистка Кери Гиббонс, которая ведет кампанию против продажи правительством оружия в страны с репрессивным режимом, заявила, что критически важные запчасти для турецких беспилотных летательных аппаратов, такие, как система блокировки ракет, в страну поставляются Великобританией. В частности, компанией EDO MBM.

«Таким образом, демократические проблемы игнорируются, и на Турцию не оказывается политического давления», - возмущается она.

Когда в 2019 году газета The Guardian сообщила о том, что EDO MBM продала такие системы, технический директор Baykar Селчук Байрактар опроверг эту информацию.

«Мы не покупаем систему блокирования у вас, мы никогда не покупали ее. Она работает не во всех условиях и очень дорогая. Мы сами разработали и изготовили гораздо более совершенную и по доступной цене», - заявил он тогда.

Тем не менее, согласно сведениям, которые получила активистка в Международном департаменте торговли, EDO MBM было выдано 16 лицензий на продажу в Турцию механизмов, без которых невозможно запустить бомбу или ракету с БПЛА.

«Основываясь на свидетельствах о сбитом в Нагорном Карабахе беспилотнике, мы знаем, что две компании в Королевстве поставляют запчасти. Одна из них EDO MBM, другая - Andair Ltd. Они поставляли Baykar деталь, называемую 'gasolator' (топливный насос), которая фильтрует топливо и заставляет работать турбомотор на Bayraktar TB2. Мы выяснили это благодаря снимкам сбитого в НКР беспилотника», - пояснила Гиббонс.

Активистка считает, что британские власти дают зеленый свет Турции в силу ряда причин. Главная - турецкие беспилотники в производстве гораздо дешевле тех же американских, израильских и британских. Лондон хотел бы производить такие же, скопировав или переняв технологию.

Однако, отмечает она, турецкие дроны дешевы потому, что программа субсидируется правительством Турции с целью гражданского использования, а не в военных целях. А это прямое нарушение многих правил контроля над вооружениями, заключила Гиббонс.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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