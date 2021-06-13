Al Jazeera: Россия является региональной державой, а поднимающийся Китай - не Советский Союз

США хотят оставаться единственной сверхдержавой в мире и хотят, чтобы их союзники по НАТО сплотились за однополярность, пишет на страницах Al Jazeera политический аналитик Марван Бишара.

Организация Североатлантического договора сейчас пытается вернуться к «нормальной жизни». Четыре года правления Трампа стали для НАТО началом конца. 45-й президент США деформировал стратегические видения и ценность союза, отмечает автор.

Альянс утратил свое былое влияние, поэтому вернуть его даже путем неимоверных усилий трансатлантиста Байдена будет невероятно сложно.

По сути, для нынешнего главы Белого дома главная задача сейчас - заставить союзников восстановить утраченный уровень доверия к США.

НАТО пережило много кризисов, и всегда выходило из них.





Альянс неоднократно преодолевал внутренние разногласия путем адаптации и компромиссов. 14 июня в Брюсселе он попытается сделать это снова.

«НАТО сейчас сталкивается с двумя основными стратегическими вызовами: подъемом Китая и возрождением России, которые создают кибер-, космические и геополитические угрозы. Все другие вопросы, которые поднимались публично, такие как изменение климата, безопасность человека и другие, являются всего лишь прикрытием», - констатирует Бишара.

Хотя единства нет, отмечает он. Младшие члены союза предпочли бы не прибегать к риторике времен холодной войны и не создавать конфронтацию с РФ и КНР. Наоборот, они хотели бы сделать акцент на взаимодействии с этими странами, а не на вражде.

Бишара считает, что они правы.

«Россия сегодня является не более чем «региональной державой», чьи воинственные действия являются выражением слабости, а не силы. Лучше сдерживать Москву посредством политического и экономического взаимодействия, чем отчуждать ее посредством стратегической конфронтации», - рассуждает обозреватель.

Что касается подъема Китая, то, по его мнению, это реально геополитическая загадка современности. Тем не менее, Китай - это не Советский Союз, и невзирая на свою мощь и амбиции, он альтернативного видения мира не поддерживает.

«Европа видит в Китае экономического конкурента и ее устраивает многополярный мир. Но Вашингтон смотрит на Китай через другую призму. Он считает, что Китай полон решимости стать азиатским гегемоном и настаивает на сдерживании его подъема, прежде чем он станет ведущей державой мира. Америка хочет оставаться бесспорной сверхдержавой в мире», - резюмировал обозреватель.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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