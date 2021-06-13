Российские истребители нанесли 12 авиаударов по позициям террористов в Идлибе

Россия совместно с правительственными силами Сирии продолжает зачищать страну от «остатков» террористов.

Как стало известно нашему изданию, несколько часов назад боевые самолеты ВКС РФ обрушили серию ударов по позициям боевиков в провинции Идлиб, близ границы с Турцией.

Согласно сведениям ближневосточных источников , большая часть из них пришлась на деревни Сарджа, Мантеф и Рувайха.

Известно, что российские истребители взлетели с авиабазы Хмеймим в провинции Латакия в 17:30 и взяли курс на Идлиб. Всего вчера, 12 июня, российской боевой авиацией было нанесено 12 авиадуров.

Информации о жертвах нет, но известно о существенных разрушениях. Силы гражданской обороны Сирии также заявляют о ранениях трех мирных жителей.

Днем в субботу правительственные войска САР накрыли ракетными ударами деревни Кафр-Латах, Кафар-Авид, Дейр-Санбул, Аль-Магара, Мариан, Флейфель, Суфухон и Бенин к югу от провинции Идлиб.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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