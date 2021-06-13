Ищенко пояснил, что будет, если Россия разместит свои базы в Венесуэле или на Кубе

Военный эксперт, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко рассказал, может ли Россия в ответ на размещение американского вооружения на территории Украины разместить свои ракеты на Кубе или в Венесуэле.

В беседе с изданием «Украина.ру» он обратил внимание на то, что сделать это не так просто, как некоторым кажется. В частности, для размещения вооружения на территории другой страны необходимо заручиться ее согласием. При этом принимающая сторона должна осознавать, какая выгода для нее будет и какие преференции она может извлечь.

Ростислав Ищенко в данном контексте вспомнил о том, как ранее попытка разместить ракеты обернулась Карибским кризисом.

«Чуть не началась ядерная война», - припомнил он события 1962 года.

Эксперт склоняется к мысли, что Россия не будет США отвечать их же монетой и размещать ракеты в Венесуэле или на Кубе и разворачивать новые военные базы. Ищенко уверен, что есть другой путь решить вопросы безопасности. Например, путем создания мощного флота, когда даже на бортах небольших военных кораблей будут размещаться ракеты, вынуждающие противника трепетать.

Эксперт уверен, что РФ по силам лишить США господства в мировом океане.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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