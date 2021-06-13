Генерал ВС США Милли: Россия тратит на оборону в три раза больше средств

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Генерал ВС США Милли: Россия тратит на оборону в три раза больше средств
Экономика / В Мире

Американский генерал, глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли выступил с очередным резонансным заявлением. На этот раз он решил изобличить военные траты и расходы России.

В частности, военный считает, что Российская Федерация тратит на оборону больше средств, чем заявляет официально. Это не может не тревожить Пентагон, подчеркивает он, поскольку указывает на превосходство России в военной сфере.

Марк Милли в своем докладе для Сената указывает на то, что по совокупным вложениям траты России и Пекина оборонный бюджет Штатов превосходят втрое. Показатель был выведен с учетом показательной способности валют.


На его основе было определено, что КНР вложила в армию и оборону не менее 604 миллиардов долларов. Что касается России, ее оборонные траты оценили в 200 миллиардов долларов.

«Эти суммы, которые тратятся на оборону потенциальных противников США, указывают на то, что КНР и РФ представляют реальную угрозу для Вашингтона. Мы должны увеличить объем военных ассигнований, поскольку угроза с востока возрастает в геометрической прогрессии. Если не будут предприняты оперативные меры, Штаты рискуют сильно отстать в финансировании своих Вооруженных сил», - заявил Милли.

Согласно сведений аналитического института SIPRI, номинальные затраты на оборону составили в 2020 году $778 млрд в США, из которых $252 млрд – в Китае и $61,7 млрд – в России. То есть получается, что денег идет втрое больше, нежели заявляется, пишет «Военное обозрение».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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