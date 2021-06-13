Комбинаты питания в школах будут работать по новой системе

Рабочая группа по вопросам питания Госсовета РФ по направлению «Образование» обсудила возможность создания специальных производственно-логистических центров. Специалисты считают, что это нововведение поможет контролировать качество продукции, поставляемое в образовательные и медицинские учреждения.

В ходе онлайн-конференции своим мнением поделились депутаты Государственной Думы, главы регионов, эксперты из Роспотребнадзора и Агентства стратегических инициатив, а также представители министерства просвещения, бизнес-сообщества и общественных организаций.

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов на примере своего региона рассказал о преимуществах, которые даст новая система контроля за школьным питанием.

«Есть возможность построения системы питания на основе сети производственно-логистических центров, в том числе комбинатов питания. Она успешно сейчас работает в Мордовии. Такие центры не только обеспечат должный контроль качества, но и будут экономически эффективными, потому что работают напрямую с производителями и исключают цепь посредников. Эти центры могут обеспечить качественными продуктами питания всю социальную инфраструктуру: детские сады, больницы, учреждения соцобслуживания», - отметил глава региона.

Необходимость модернизировать сферу социального питания назрела уже давно. По всей России фиксируются нарушения при организации питания в детских садах и школах.

Так, в Санкт-Петербурге большинство проблем связано с недобросовестной работой частных комбинатов. Большой поток негатива от пользователей социальных сетей послужил причиной создания антирейтинга поставщиков .

Неоднократно первое место антирейтинга, согласно информации, собранной администраторами паблика, доставалось комбинату «Артис-Детское питание». Например, несколько случаев с участием поставщика произошли в школе № 93 Пушкинского района. В социальных сетях были опубликованы жалобы на то, что детей кормят якобы «испорченными запеканками» и «сырым на вид мясом ».

Эксперты настаивают, что школьное питание необходимо взять под контроль. Предложенная на заседании Госсовета инициатива станет эффективным инструментом контроля качества питания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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