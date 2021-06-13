Комбинаты питания в школах будут работать по новой системе

Image 16+
Комбинаты питания в школах будут работать по новой системе
Санкт-Петербург
Фото з открытых источников

Рабочая группа по вопросам питания Госсовета РФ по направлению «Образование» обсудила возможность создания специальных производственно-логистических центров. Специалисты считают, что это нововведение поможет контролировать качество продукции, поставляемое в образовательные и медицинские учреждения.

В ходе онлайн-конференции своим мнением поделились депутаты Государственной Думы, главы регионов, эксперты из Роспотребнадзора и Агентства стратегических инициатив, а также представители министерства просвещения, бизнес-сообщества и общественных организаций.

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов на примере своего региона рассказал о преимуществах, которые даст новая система контроля за школьным питанием.

«Есть возможность построения системы питания на основе сети производственно-логистических центров, в том числе комбинатов питания. Она успешно сейчас работает в Мордовии. Такие центры не только обеспечат должный контроль качества, но и будут экономически эффективными, потому что работают напрямую с производителями и исключают цепь посредников. Эти центры могут обеспечить качественными продуктами питания всю социальную инфраструктуру: детские сады, больницы, учреждения соцобслуживания», - отметил глава региона.

Необходимость модернизировать сферу социального питания назрела уже давно. По всей России фиксируются нарушения при организации питания в детских садах и школах. 

Так, в Санкт-Петербурге большинство проблем связано с недобросовестной работой частных комбинатов. Большой поток негатива от пользователей социальных сетей послужил причиной создания антирейтинга поставщиков.

Неоднократно первое место антирейтинга, согласно информации, собранной администраторами паблика, доставалось комбинату «Артис-Детское питание». Например, несколько случаев с участием поставщика произошли в школе № 93 Пушкинского района. В социальных сетях были опубликованы жалобы на то, что детей кормят якобы «испорченными запеканками» и «сырым на вид мясом». 

Эксперты настаивают, что школьное питание необходимо взять под контроль. Предложенная на заседании Госсовета инициатива станет эффективным инструментом контроля качества питания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Комбинаты питания в школах будут работать по новой системе

Сегодня, 13:25

ПМЭФ-2021: проекты реконструкции дадут толчок развитию экономики Петербурга

5-06-2021, 16:30

Комитет по инвестициям Петербурга заключил соглашения с компанией «Мегалайн»

4-06-2021, 19:35

ПМЭФ-21: власти Северной столицы подписали соглашение с «Мегалайн»

4-06-2021, 17:50

Транспортную систему Северной столицы ждут колоссальные перемены

1-06-2021, 19:55

«Мегалайн» представит на ПМЭФ несколько инновационных проектов для Петербурга

1-06-2021, 18:25

Компания «Мегалайн» представит на ПМЭФ-2021 два крупных проекта по развитию Санкт-Петербурга

31-05-2021, 19:15

Проект по реконструкции станции «Горская» включает строительство ТПУ

31-05-2021, 16:25

Бражко призвал избавить детей от школьных сосисок по цене 70 рублей за килограмм

22-05-2021, 18:55

Врачи сообщают о массовом отказе петербуржцев от вакцинации против коронавируса

20-05-2021, 21:10

После нападения неизвестных глава УСП Петербурга написал заявление в полицию

20-05-2021, 20:55

В ОП РФ заявили о важности допуска родителей в школьные столовые

16-05-2021, 12:15

Беглов избавит Генплан от коррупционной составляющей

12-05-2021, 21:20

Беглов блестяще обосновал перед ЗакСом приоритеты развития медицины

12-05-2021, 18:20

Родители потребовали дать беспрепятственный доступ в школьные столовые

7-05-2021, 16:00

Стало известно, когда в Петербурге завершат отопительный сезон

6-05-2021, 16:15

Военные помыли технику к Параду Победы водой из Мойки в центре Петербурга

5-05-2021, 22:25

В Петербурге с 1 мая МРОТ вырос до 19 тысяч рублей

3-05-2021, 14:44

Возможные нарушения на пищеблоке школы №601 сняли на видео

1-05-2021, 19:14

Губернатор Петербурга пообещал провести Парад Победы, День города, «Алые паруса» и концерт к «Евро-2020»

30-04-2021, 08:44

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Почему коронавирус COVID-19 не уходит из России после начала вакцинации
  • 11-06-2021, 19:15

Почему коронавирус COVID-19 не уходит из России после начала вакцинации

Вакцинация от коронавируса в России началась в прошлом году, но число случаев COVID-19 продолжает расти. Хоть получить прививку может практически

Россия не допустит вступления Украины в НАТО и захвата Белоруссии
  • 11-06-2021, 14:10

Россия не допустит вступления Украины в НАТО и захвата Белоруссии

Россия не может допустить того, чтобы Украина стала членом НАТО. Об этом сообщил источник в Генштабе Минобороны РФ, передает МК . Он добавил, что

Генерал ВС США Милли: Россия тратит на оборону в три раза больше средств
  • Сегодня, 12:45

Генерал ВС США Милли: Россия тратит на оборону в три раза больше средств

Американский генерал, глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли выступил с очередным резонансным заявлением. На этот раз он решил

Ищенко пояснил, что будет, если Россия разместит свои базы в Венесуэле или на Кубе
  • Сегодня, 11:10

Ищенко пояснил, что будет, если Россия разместит свои базы в Венесуэле или на Кубе

Военный эксперт, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко рассказал, может ли Россия в ответ на размещение американского вооружения на

Военная прокуратура Сирии предоставила новые доказательства поддержки террористов Штатами
  • Вчера, 09:30

Военная прокуратура Сирии предоставила новые доказательства поддержки террористов Штатами

В пятницу, 11 июня, в ходе брифинга для прессы представители военной прокуратуры Сирии предоставили неопровержимые доказательства того, что США

Страны закрывают границы из-за нового дельта-штамма коронавируса
  • 10-06-2021, 19:30

Страны закрывают границы из-за нового дельта-штамма коронавируса

Недавно в Индии был обнаружен новый дельта-штамм коронавируса, что стало поводом для паники в мировом информационном пространстве. Вирус, который

Новости партнеров
Новости партнеров
Создание российских военных баз в других странах позволит сдержать маневры НАТО у границ РФ
  • 10-06-2021, 22:20

Создание российских военных баз в других странах позволит сдержать маневры НАТО у границ РФ

США и НАТО неустанно устраивают возле границ России провокации. Одной из последних стал «визит» стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress,

Sina: Американцы готовятся к борьбе с «Авангардами» и «Кинжалами», которые недавно считали вымыслом
  • 11-06-2021, 09:15

Sina: Американцы готовятся к борьбе с «Авангардами» и «Кинжалами», которые недавно считали вымыслом

Еще недавно американцы заявляли, что разговоры о наличии гиперзвукового оружия у России и Китая являются не чем иным, как сказкой. Но сегодня

Sohu: НАТО боится плановых проверок боеготовности в России, ожидая начала войны
  • Вчера, 06:25

Sohu: НАТО боится плановых проверок боеготовности в России, ожидая начала войны

Китайские авторы издания Sohu считают, что России благодаря проводимым военным учениям удается сдерживать давление со стороны НАТО. Недавно глава

Washington Examiner: около саммита G7 может плавать российская подлодка с ядерными баллистическими ракетами
  • 11-06-2021, 20:45

Washington Examiner: около саммита G7 может плавать российская подлодка с ядерными баллистическими ракетами

Аналитики «Washington Examiner» сообщили о вероятном расположении российской подлодки возле британского полуострова Корнуолл, на котором проходит