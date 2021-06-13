Глава МИД Белоруссии Макей рассказал о «триумфе говорящих голов без мозгов»

Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей иносказательно обозначил тенденцию в международных отношениях страны как «триумф говорящих голов без мозгов». По словам Макея, эти «говорящие головы» будут готовы на любые радикальные действия, которые могут подорвать авторитет Белоруссии, передает «ИА Красная весна».

Экс-глава Администрации президента Республики Беларусь и действующий глава МИД страны Владимир Макей напомнил о стремлении Литвы «стимулировать белорусский протест». По словам политика, данное намерение подкреплено влиянием Национального фонда демократии США, который всячески старается дестабилизировать внутреннеполитическую обстановку у союзника России.

«Известный российский политолог Федор Лукьянов сказал однажды, что сейчас в международных отношениях пышным цветом расцветает феномен, который можно назвать триумфом языка без костей. Я бы сказал еще более жестко: это можно назвать триумфом говорящих голов без мозгов», - указал Владимир Макей.

Глава МИД отметил, что для достижения своей цели — дестабилизации обстановки в республике, — эти «говорящие головы» могут предпринять любую провокацию и радикальную меру — от масштабных митингов до терактов и попыток начать полноценную войну.

«Одна из сотрудниц американского фонда прямо указала, что появление волны протестов в Белоруссии является результатом активного сотрудничества этого фонда с некоммерческими организациями в Белоруссии. Это очень многое объясняет», - добавил Макей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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