Российский военный эксперт Юрий Кнутов считает, что офицеры НАТО ведут активную подготовку Вооруженных сил Украины к атаке по Донецкой и Луганской народным республикам. Об этом сообщает «Аргументы недели».

«В районы Донбасса, находящиеся под контролем Украины, НАТО перебрасывают своих военных инструкторов под прикрытием грядущих военных учений Sea Breeze-2021. Разведывательная служба ДНР успела зафиксировать появление около 60 британских офицеров, которые станут обучать украинскую мотопехотную бригаду ведению снайперского огня, диверсиям, а также минно-подрывному делу», - рассказывает эксперт.

Он добавил, что все перечисленные функции относятся непосредственно к наступательным операциям. Вывод из этих домыслов напрашивается сам собой.

Кнутов полагает, что западные офицеры готовят армию Украины к атаке по ДНР и ЛНР. Также он допускает, что разработка операция производится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Кроме того, специалист напомнил о том, что Украина успела «накопить» значительное количество военной техники, предоставленной Западом. Вся она уже сейчас может применяться для проведения наступательных операций. В числе таких стоит выделить машины для разминирования.

По прогнозам Кнутова, в случае нового боевого столкновения на Донбассе Россия вынуждена будет встать на защиту ДНР и ЛНР, за чем последует и вмешательство Североатлантического Альянса.

«Все это может привести к страшным последствиям. Даже до Третьей мировой войны», - заключил эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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