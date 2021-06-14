Публицист Зеленин о фильме «Турист»: русскому зрителю нравится африканская романтика

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Публицист Зеленин о фильме «Турист»: русскому зрителю нравится африканская романтика
В России
Сергей Зеленин / Фото из открытых источников

Политолог и историк Сергей Зеленин поделился мнением о российском фильме «Турист», который рассказывает о событиях в Центральноафриканской Республике.

По словам эксперта, поразительно, что в России смогли снять фильм, который не уступает таким классическим вещам, как «Зулу» или «Дикие гуси». 

«Вспоминается тут же великолепный «Балканский рубеж» и не менее интересный, снятый на ту же самую тему «Батальон», который показывали на том же НТВ», — сказал он.

Историк также назвал уникальной и интересной для зрителя идею картины, отметив также красоту пейзажей и хорошее отражение быта местного населения. При этом он назвал Африканский континент местом, всегда интересовавшим русских людей.

«Африка – это романтическое место в сознании, ведь сюда стремились многие, здесь все не как в России, другое. Тут рядом с ЦАР находится Чад, а ведь одноименное озеро мы помним по Гумилеву. Русскому человеку это слово почти родное», — добавил публицист.

Зеленин подчеркнул отсутствие излишеств в диалогах и сюжете, одобрив представленный в фильме образ российских инструкторов как высококлассных специалистов.

«У всех есть свои интересы. Как и у нас. В общем, повторю, такие фильмы нам решительно нужны», — сказал Зеленин.

Сюжет фильма «Турист» повествует о прибывших в ЦАР для подготовки местной армии группе российских инструкторов, которых некоторые источники приписывают к «ЧВК Вагнера». Главный герой — молодой русский парень с позывным Турист — не хочет брать в руки оружие, однако вынужден это сделать, чтобы защитить мирное население страны от бесчинств боевиков, желающих устроить государственный переворот. 

Кинолента была снята при активном участии местных жителей и ряда специалистов из ЦАР. Несмотря на ограниченный бюджет, картина вызвала множество положительных отзывов у зрителей. В настоящее время «Турист» доступен для просмотра на сайтах крупных онлайн-кинотеатров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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