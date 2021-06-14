Турецкие силы второй день подряд обстреливают город Тальманс в Идлибе

Турецкие военнослужащие и подконтрольные им боевики второй день подряд обстреливают освобожденный ранее правительственными войсками город Тальманс в южной сельской местности провинции Идлиб. Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.

Несколько ракет и артиллерийских снарядов, выпущенных военными Турции и ее наемниками из «Джабхат ан-Нусра» (террористическая организация, деятельность в России запрещена, - Авт.), упали прямо на территорию города и его окрестности в районе Маарет аль-Нуаман.

Данных о погибших нет, но частично разрушена инфраструктура. Также пострадали сельскохозяйственные угодья.

Минобороны России в субботу вечером проинформировало о том, что террористы запрещенной в РФ «Джабхат ан-Нусра», дислоцированные в зоне деэскалации в Идлибе, начали осуществлять переброску своих сил и техники в села Мадждалия в районе Ариха и Сан в поселке Саракеб, чтобы начать атаковать опорные пункты сирийской арабской армии и освобожденные районы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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