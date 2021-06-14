Хазин объяснил, почему в НАТО решили вывести ядерное оружие из Европы

Известный российский экономист и политолог Михаил Хазин считает, что НАТО попробует вывести ядерное вооружение с территории Европы ради улучшения отношений с РФ.

О планах Альянса рассмотреть возможность вывода ядерного вооружения из Европы стало известно в преддверии брюссельского саммита США – Россия. Как известно, размещение ядерных объектов на территории Старого Света - один из факторов, который только способствует напряжению между странами-участницами блока и Москвой.

Между тем, в самом Альянсе не все так гладко, как кажется. Обострилась конкуренция и внутренние противоречия. В последнее время отчетливо просматривается борьба между Британией, Францией и Германией. Пока же победа за Лондоном - именно ему удается насаждать другим участникам блока свою позицию.

«Как нас учит Андрей Девятов, смотреть нужно не на разведданные (поскольку противник их фальсифицирует), а на разведпризнаки, которые фальсифицировать нельзя, поскольку они формально никакого отношения к делу, которым мы интересуемся, не имеют», — написал Хазин в своем Telegram-канале .

Он уверен, что риски от ядерного оружия в Европе осознают и в Пентагоне. А они значительно повысились с учетом возросшего количества мигрантов. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов террористическую деятельность в странах Европы террористов-исламистов.

В Пентагоне привыкли просчитывать риски, поэтому и посчитали правильным избавиться от ядерного арсенала наземного базирования в Европе. Так что вызвано это отнюдь не желанием угодить России, резюмировал политолог.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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