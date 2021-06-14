Эксперт Загородний: Россия зря боится натовских ракет, нужно бояться украинских

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Эксперт Загородний: Россия зря боится натовских ракет, нужно бояться украинских
Политика / В Мире

Вступление Украины в НАТО президент России Владимир Путин назвал «красной чертой» для РФ, поскольку в этом случае ракеты Альянса до центральной части страны смогут долететь всего за 7-10 минут. Заявление российского лидера наряду с другими прозвучало в ходе программного интервью в преддверии его встречи с американским коллегой Джо Байденом.

У России и у президента Путина на данный момент пока нет причин нервничать по поводу вступления Украины в НАТО, пишет украинский политэксперт Тарас Загородний в своей статье для издания «Главред».

Он призвал быть объективными и констатировал, что в ближайшее время Украине не то, что членство в Альянсе не светит, но даже ПДЧ она не получит в виду того, что вопрос с Крымом и Донбассом не закрыт.

Однако если бы у страны даже не было территориальных споров, членство в Альянсе все равно было бы под большим вопросом - Россия, по мнению Загороднего, ни за что не допустит такого приближения НАТО к своим границам и задействует Германию, Францию - свое могущественное лобби.


Тем не менее, не стоит России расслабляться, полагает эксперт. Потому что Штаты могут принять решение, к примеру, о расширении помощи Украине либо о предоставлении ей статуса союзника вне НАТО, как у Южной Кореи, Израиля и других стран. Загородний уверен, что для Киева это будет даже лучше.

«Что касается слов Путина по поводу ракет, то, безусловно, речь шла, в первую очередь, о его опасениях по поводу размещения на территории Украины ядерного вооружения НАТО. Однако российский президент забывает, что, если Украина полноценно запустит собственную ракетную программу, у нас и так будут ракеты дальностью около тысячи километров, их мы и так сможем разместить», - пишет политолог.

Он добавил, что в России могут не переживать о ракетах НАТО на Украине. 

«У Украины и без членства в НАТО имеются ракеты, способные достичь центральной части России за 7-10 минут», - заверил эксперт.

Некоторое вооружение на стадии разработки, некоторое - на стадии производства. Загородний напомнил, что у Украины есть и аналог российского «Искандера» - комплекс «Сапсан».

«У Украины, по сути, имеется разрешение от США на строительство ракет малой и средней дальности, причем даже дальностью до 1,5 тысяч километров. Американцы уже об этом неоднократно заявили. Тем более, что Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности сейчас не существует, да и мы его не подписывали, но придерживались. Так что нас ничего не сдерживает», - резюмировал автор публикации.

Он добавил, что европейцы, конечно, в таком случае поднимут настоящий вой и будут бегать с криками о том, что подобного не допустят. Но на это не следует обращать внимание, считает эксперт, и заниматься вопросами собственной безопасности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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