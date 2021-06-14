Военная база США Victory неподалеку от аэропорта Багдада атакована дронами

Американская военная база US Victory, которая располагается на расстоянии пяти километров от международного аэропорта Багдада, утром в понедельник, 14 июня, подверглась атаке дронов.

По сообщению Sabereen News, атаки были осуществлены БПЛА по взлетно-посадочным полосам военно-грузовых самолетов. Системы противовоздушной обороны США оказались неэффективными, так как не смогли отразить нападение на военную базу.

Источники журналистов отмечают, что в результате атаки никто из военнослужащих не пострадал. О разрушениях информации также нет.

Иракское издание Shafaq news уточняет, что дроны, которые управлялись дистанционно, сбросили на базу «Виктория» несколько разрывных снарядов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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