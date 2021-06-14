Индия, заинтересованная в покупке легкого российского танка «Спрут», будет допущена к его испытаниям

Россия разрешила представителям Индии присутствовать на испытаниях легких танков Спрут-СДМ1. Об этом сегодня сообщает издание ThePrint .

Нью-Дели очень заинтересован в покупке этих уникальных боевых машин, потому как они могу считаться единственно годными для противостояния Китаю в гористой местности вдоль Линии фактического контроля (ЛАК). Ранее во время конфликта в Ладакхе индийские Т-90 оказались неэффективными в силу своего неимоверного веса - 46 тонн.

Sprut намного мобильнее, так как весят всего 18 тонн. Но это не единственное их преимущественно. На танках установлена такая же пушка, как и у имеющихся в Нью-Дели Т-90 и Т-72, и стреляют они точно такими же боеприпасами. А это значит, что системы материально-технического снабжения и обслуживания танков «Спрут» не будут кардинально меняться.

Издание отмечает, что легкие танки уже готовы и РФ их задействовала, но официально они все еще на последних стадиях разработки и испытаний.

«Разрешение России на участие Индии в испытаниях легких танков, которые можно поднимать по воздуху и спускать с парашютом с экипажем, было получено после того, как министр обороны Раджнат Сингх рассказал о потребности Индии в такой бронетехнике», - поясняет издание.

Индийские военнослужащие посетят Россию в конце этого года и собственными глазами смогут наблюдать за стрельбами и испытаниями танка на подвижность.

Индия, к слову, планирует закупить порядка 350 легких танков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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