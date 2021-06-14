Россотрудничество пытается убрать из СМИ критические публикации о ведомстве

После ряда провалов Россотрудничества по различным направлениям, ведомство попыталось снять публикации в СМИ с критикой в свой адрес. Также владельцы некоторых телеграм-каналов заявили о том, что с ними связались представители агентства и предлагали выкупить блок на негативные посты о Россотрудничестве. Агентство готово было заплатить порядка 250 тысяч рублей за удаление критики, сообщает сетевое издание infosmi .

Это входит в противоречие с утверждениями главы Россотрудничества Евгения Примакова о том, что в ведомстве отсутствует бюджет даже на то, чтобы привести в порядок официальный сайт, который уже полгода «виснет и не обновляется».

Эффективность такой стратегии борьбы с критикой вызывает сомнения. В то же время, указанные общественными деятелями и журналистами недочеты полностью игнорируются и работа по их исправлению не ведется.

Ранее журналисты писали о жалобах на Россотрудничество со стороны иностранных партнеров, о провальной организации Дня России, проблемах с кадровым составом в зарубежных представительствах агентства и о коррупционных скандалах , связанных с подрядчиками Россотрудничества.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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