Россотрудничество пытается убрать из СМИ критические публикации о ведомстве

Image 16+
Россотрудничество пытается убрать из СМИ критические публикации о ведомстве
Политика

После ряда провалов Россотрудничества по различным направлениям, ведомство попыталось снять публикации в СМИ с критикой в свой адрес. Также владельцы некоторых телеграм-каналов заявили о том, что с ними связались представители агентства и предлагали выкупить блок на негативные посты о Россотрудничестве. Агентство готово было заплатить порядка 250 тысяч рублей за удаление критики, сообщает сетевое издание infosmi.

Это входит в противоречие с утверждениями главы Россотрудничества Евгения Примакова о том, что в ведомстве отсутствует бюджет даже на то, чтобы привести в порядок официальный сайт, который уже полгода «виснет и не обновляется».

Эффективность такой стратегии борьбы с критикой вызывает сомнения. В то же время, указанные общественными деятелями и журналистами недочеты полностью игнорируются и работа по их исправлению не ведется.

Ранее журналисты писали о жалобах на Россотрудничество со стороны иностранных партнеров, о провальной организации Дня России, проблемах с кадровым составом в зарубежных представительствах агентства и о коррупционных скандалах, связанных с подрядчиками Россотрудничества.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Эксперт Загородний: Россия зря боится натовских ракет, нужно бояться украинских

Сегодня, 12:25

Россотрудничество пытается убрать из СМИ критические публикации о ведомстве

Сегодня, 12:15

Хазин объяснил, почему в НАТО решили вывести ядерное оружие из Европы

Сегодня, 09:50

Эксперт Кнутов: офицеры НАТО готовят армию Украины к атаке по республикам Донбасса

Сегодня, 00:05

Глава МИД Белоруссии Макей рассказал о «триумфе говорящих голов без мозгов»

Вчера, 22:50

Ищенко пояснил, что будет, если Россия разместит свои базы в Венесуэле или на Кубе

Вчера, 11:10

Al Jazeera: Россия является региональной державой, а поднимающийся Китай - не Советский Союз

Вчера, 10:25

Турция хочет создать «беспилотный полумесяц» для сдерживания России

12-06-2021, 10:10

Sohu: НАТО боится плановых проверок боеготовности в России, ожидая начала войны

12-06-2021, 06:25

Washington Examiner: около саммита G7 может плавать российская подлодка с ядерными баллистическими ракетами

11-06-2021, 20:45

Турция готова снять напряжение в отношениях с НАТО по поводу С-400

11-06-2021, 17:50

Россия не допустит вступления Украины в НАТО и захвата Белоруссии

11-06-2021, 14:10

Россотрудничество не справляется с продвижением «мягкой силы» в Индии

10-06-2021, 14:45

WPolityce: Россия за две недели сможет уничтожить армии Прибалтики и Польши

9-06-2021, 10:40

Экс-глава «Моссад»: российское присутствие в Сирии мешает Израилю

9-06-2021, 08:10

В США заявили о невозможности защитить Украину и Грузию от России

8-06-2021, 23:00

Политолог Чупрыгин: есть вероятность прямого вооруженного столкновения Турции и России в Сирии

8-06-2021, 21:30

13 лет бездействия: почему «Россотрудничество» не оправдало надежд

8-06-2021, 12:10

Почему Россотрудничество не помогает семье осужденного в США летчика Константина Ярошенко

6-06-2021, 17:45

Бесполезное и дорогое ведомство: куда уходят средства Россотрудничества

5-06-2021, 20:15

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Генерал ВС США Милли: Россия тратит на оборону в три раза больше средств
  • Вчера, 12:45

Генерал ВС США Милли: Россия тратит на оборону в три раза больше средств

Американский генерал, глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли выступил с очередным резонансным заявлением. На этот раз он решил

Почему коронавирус COVID-19 не уходит из России после начала вакцинации
  • 11-06-2021, 19:15

Почему коронавирус COVID-19 не уходит из России после начала вакцинации

Вакцинация от коронавируса в России началась в прошлом году, но число случаев COVID-19 продолжает расти. Хоть получить прививку может практически

Хазин объяснил, почему в НАТО решили вывести ядерное оружие из Европы
  • Сегодня, 09:50

Хазин объяснил, почему в НАТО решили вывести ядерное оружие из Европы

Известный российский экономист и политолог Михаил Хазин считает, что НАТО попробует вывести ядерное вооружение с территории Европы ради улучшения

Ищенко пояснил, что будет, если Россия разместит свои базы в Венесуэле или на Кубе
  • Вчера, 11:10

Ищенко пояснил, что будет, если Россия разместит свои базы в Венесуэле или на Кубе

Военный эксперт, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко рассказал, может ли Россия в ответ на размещение американского вооружения на

Экс-советник Путина Глазьев обвинил Центробанк в сотрудничестве с США
  • Вчера, 21:55

Экс-советник Путина Глазьев обвинил Центробанк в сотрудничестве с США

Бывший советник президента РФ Владимира Путина Сергей Глазьев раскритиковал стратегию Центробанка, которая «подыгрывает руководству США». Глазьев

Российские истребители нанесли 12 авиаударов по позициям террористов в Идлибе
  • Вчера, 10:45

Российские истребители нанесли 12 авиаударов по позициям террористов в Идлибе

Россия совместно с правительственными силами Сирии продолжает зачищать страну от «остатков» террористов. Как стало известно нашему изданию, несколько

Новости партнеров
Новости партнеров
Военная прокуратура Сирии предоставила новые доказательства поддержки террористов Штатами
  • 12-06-2021, 09:30

Военная прокуратура Сирии предоставила новые доказательства поддержки террористов Штатами

В пятницу, 11 июня, в ходе брифинга для прессы представители военной прокуратуры Сирии предоставили неопровержимые доказательства того, что США

Sohu: НАТО боится плановых проверок боеготовности в России, ожидая начала войны
  • 12-06-2021, 06:25

Sohu: НАТО боится плановых проверок боеготовности в России, ожидая начала войны

Китайские авторы издания Sohu считают, что России благодаря проводимым военным учениям удается сдерживать давление со стороны НАТО. Недавно глава

Турция хочет создать «беспилотный полумесяц» для сдерживания России
  • 12-06-2021, 10:10

Турция хочет создать «беспилотный полумесяц» для сдерживания России

Официальная Анкара стремится вернуть расположение Вашингтона, хотя после истории с покупкой С-400 «Триумф» это нелегко. Тем не менее, в Турции нашли

Washington Examiner: около саммита G7 может плавать российская подлодка с ядерными баллистическими ракетами
  • 11-06-2021, 20:45

Washington Examiner: около саммита G7 может плавать российская подлодка с ядерными баллистическими ракетами

Аналитики «Washington Examiner» сообщили о вероятном расположении российской подлодки возле британского полуострова Корнуолл, на котором проходит