Конвой из 33 американских автомобилей въехал в сирийскую Хасаку

Очередной крупный американский военный конвой прибыл в Сирию через Ирак. Несколько часов назад, как сообщил корреспондент информационного агентства SANA , оккупационные силы через незаконный переход Аль-Валид заехали на 33 автомобилях. Они доставляют военное и материально-техническое оборудование для своих баз в сирийской Аль-Джазире.

По данным источников в Суидии, в составе направляющейся в Хасаку колонны следуют также рефрижераторы и танкеры, которыми потом американцы вывозят из Сирии нефть. Агентство опубликовало фото, сделанное по ходу движения конвоя.

В течение последних нескольких месяцев США, которые присутствуют в Сирии незаконно, через переход Аль-Валид доставили в Хасаку более тысячи грузовиков с оружием, военным и материально-техническим оборудованием. Так Вашингтон пытается укрепить свое присутствие в Сирии с тем, чтобы подольше иметь доступ к ее природным ресурсам.

Схема проста и отточена. Американцы загоняют в САР свои танкеры и рефрижераторы, а затем наполняют их и вывозят черное золото на территорию Ирака.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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