Издание Bellingcat опубликовал материал о неудавшемся захвате 33 россиян украинскими спецслужбами. Журналисты Russia News попросили петербургского бизнесмена прокомментировать неудавшееся «расследование» агентства.

Согласно информации издания, журналисты Bellingcat собирались снять целый фильм о провальной операции, однако все пошло не по плану. Как отметили в Russia News, «информационная бомба, так и не взорвалась». По словам Пригожина, данная формулировка не отображает суть дела.

«Хочу отметить, что выражение «информационная бомба так и не взорвалась» тут не подходит. Скорее Bellingcat от запора не разродились, пытаясь сделать «расследование о расследовании», — передает пресс-служба компании «Конкорд».

По мнению бизнесмена, на данную ситуацию должны обратить внимание в Следственном комитете. В этом случае результат проверки покажет, что в тюрьму необходимо отправить всю Верховную раду.

«Надо сделать расследование про «расследование о расследовании». И заниматься этим должен СК РФ. Тогда итог будет очевиден. В результате нашего расследования сажать надо всех: и Зеленского, и Порошенко, и Грозева, и СБУ, а заодно и всю Верховную Раду», — заключил предприниматель.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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