Военные США отработали удары по двум ракетным батареям С-400 «Триумф»

Военные США сымитировали удары по двум ракетным батареям С-400 «Триумф» производства России. Об этом сообщает американский журнал Тhedrive.com .

ЗРК были условно уничтожены в ходе учений Africa Lion 2021, которые проходят под руководством армии США в странах Северной и Западной Африки.

Как отмечается в публикации, выбор на «Триумфы», муляжи которых были изготовлены, пал потому, что Россия продолжает активно продавать экспортные версии С-400, причем, даже в небольшие страны и на фоне сохраняющихся опасений в ВС США по поводу общего растущего распространения средств ПВО высшего класса.

Пользователь Twitter @kmldial70 был одним из первых, кто заметил упоминание о муляжах ударов по С-400 в кадрах, опубликованных Южноевропейской целевой группой армии США по Африке (SETAF-AF). Сама отработка (речь идет об CPX-это полностью имитированная военная игра) уничтожения российских комплексов происходила на объекте в Агадире (Марокко).

the americans during #Africanlion2021 are simulating the destruction of algerian #S400 .algeria in is in the heart of the displayed map(1.09). check this video :https://t.co/GvmObXut2s

