Военные США отработали удары по двум ракетным батареям С-400 «Триумф»

Image 16+
Военные США отработали удары по двум ракетным батареям С-400 «Триумф»
В Мире

Военные США сымитировали удары по двум ракетным батареям С-400 «Триумф» производства России. Об этом сообщает американский журнал Тhedrive.com.

ЗРК были условно уничтожены в ходе учений Africa Lion 2021, которые проходят под руководством армии США в странах Северной и Западной Африки.

Как отмечается в публикации, выбор на «Триумфы», муляжи которых были изготовлены, пал потому, что Россия продолжает активно продавать экспортные версии С-400, причем, даже в небольшие страны и на фоне сохраняющихся опасений в ВС США по поводу общего растущего распространения средств ПВО высшего класса.

Пользователь Twitter @kmldial70 был одним из первых, кто заметил упоминание о муляжах ударов по С-400 в кадрах, опубликованных Южноевропейской целевой группой армии США по Африке (SETAF-AF). Сама отработка (речь идет об CPX-это полностью имитированная военная игра) уничтожения российских комплексов происходила на объекте в Агадире (Марокко).

Официальных комментариев о ней пока нет. Отсутствуют и данные, насколько успешно удалось «уничтожить» российские ЗРК на Africa Lion 2021.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Испанские истребители Eurofighter Typhoon вылетали для сопровождения российского самолета ДРЛО А-50У

Сегодня, 11:45

Российские и сирийские военные провели секретную встречу в Латакии

Сегодня, 10:40

Большая часть провинции Идлиб в Сирии находится под военным влиянием Турции

Сегодня, 10:20

Военные США отработали удары по двум ракетным батареям С-400 «Триумф»

Сегодня, 09:00

Бизнесмен Пригожин озвучил очевидные результаты «расследования о расследовании» Bellingcat

Сегодня, 07:15

Конвой из 33 американских автомобилей въехал в сирийскую Хасаку

Вчера, 18:25

Индия, заинтересованная в покупке легкого российского танка «Спрут», будет допущена к его испытаниям

Вчера, 12:25

Эксперт Загородний: Россия зря боится натовских ракет, нужно бояться украинских

Вчера, 12:25

Военная база США Victory неподалеку от аэропорта Багдада атакована дронами

Вчера, 11:20

Политолог: Турция стремится легализовать свое военное присутствие в Ливии

Вчера, 10:20

Хазин объяснил, почему в НАТО решили вывести ядерное оружие из Европы

Вчера, 09:50

Турецкие силы второй день подряд обстреливают город Тальманс в Идлибе

Вчера, 09:30

Американские военные конвои были атакованы сразу в четырех провинциях Ирака

Вчера, 08:55

Эксперт Кнутов: офицеры НАТО готовят армию Украины к атаке по республикам Донбасса

Вчера, 00:05

Глава МИД Белоруссии Макей рассказал о «триумфе говорящих голов без мозгов»

13-06-2021, 22:50

Важнейшие детали для турецких беспилотников поставляются Великобританией

13-06-2021, 19:30

Генерал ВС США Милли: Россия тратит на оборону в три раза больше средств

13-06-2021, 12:45

Российские истребители нанесли 12 авиаударов по позициям террористов в Идлибе

13-06-2021, 10:45

Al Jazeera: Россия является региональной державой, а поднимающийся Китай - не Советский Союз

13-06-2021, 10:25

Турция ударила 180 ракетами по позициям курдов в Алеппо

13-06-2021, 09:00

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Генерал ВС США Милли: Россия тратит на оборону в три раза больше средств
  • 13-06-2021, 12:45

Генерал ВС США Милли: Россия тратит на оборону в три раза больше средств

Американский генерал, глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли выступил с очередным резонансным заявлением. На этот раз он решил

Хазин объяснил, почему в НАТО решили вывести ядерное оружие из Европы
  • Вчера, 09:50

Хазин объяснил, почему в НАТО решили вывести ядерное оружие из Европы

Известный российский экономист и политолог Михаил Хазин считает, что НАТО попробует вывести ядерное вооружение с территории Европы ради улучшения

Ищенко пояснил, что будет, если Россия разместит свои базы в Венесуэле или на Кубе
  • 13-06-2021, 11:10

Ищенко пояснил, что будет, если Россия разместит свои базы в Венесуэле или на Кубе

Военный эксперт, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко рассказал, может ли Россия в ответ на размещение американского вооружения на

Экс-советник Путина Глазьев обвинил Центробанк в сотрудничестве с США
  • 13-06-2021, 21:55

Экс-советник Путина Глазьев обвинил Центробанк в сотрудничестве с США

Бывший советник президента РФ Владимира Путина Сергей Глазьев раскритиковал стратегию Центробанка, которая «подыгрывает руководству США». Глазьев

Российские истребители нанесли 12 авиаударов по позициям террористов в Идлибе
  • 13-06-2021, 10:45

Российские истребители нанесли 12 авиаударов по позициям террористов в Идлибе

Россия совместно с правительственными силами Сирии продолжает зачищать страну от «остатков» террористов. Как стало известно нашему изданию, несколько

Российских пенсионеров предупредили: популярную подработку скоро прикроют
  • Сегодня, 08:20

Российских пенсионеров предупредили: популярную подработку скоро прикроют

Осенью в России могут повысить налоги для тех, кто имеет в собственности несколько объектов недвижимости. Об этом стало известно информационному

Новости партнеров
Новости партнеров
Al Jazeera: Россия является региональной державой, а поднимающийся Китай - не Советский Союз
  • 13-06-2021, 10:25

Al Jazeera: Россия является региональной державой, а поднимающийся Китай - не Советский Союз

США хотят оставаться единственной сверхдержавой в мире и хотят, чтобы их союзники по НАТО сплотились за однополярность, пишет на страницах Al Jazeera

Эксперт Загородний: Россия зря боится натовских ракет, нужно бояться украинских
  • Вчера, 12:25

Эксперт Загородний: Россия зря боится натовских ракет, нужно бояться украинских

Вступление Украины в НАТО президент России Владимир Путин назвал «красной чертой» для РФ, поскольку в этом случае ракеты Альянса до центральной части

Ученые заявили о неравномерном росте ядра Земли
  • 12-06-2021, 18:30

Ученые заявили о неравномерном росте ядра Земли

Специалисты заявили о постоянном росте земного ядра, которое, по разным оценкам, может увеличиваться на 1 мм каждый год. При этом данный процесс

Индия, заинтересованная в покупке легкого российского танка «Спрут», будет допущена к его испытаниям
  • Вчера, 12:25

Индия, заинтересованная в покупке легкого российского танка «Спрут», будет допущена к его испытаниям

Россия разрешила представителям Индии присутствовать на испытаниях легких танков Спрут-СДМ1. Об этом сегодня сообщает издание ThePrint . Нью-Дели