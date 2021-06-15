Большая часть провинции Идлиб в Сирии находится под военным влиянием Турции и подконтрольных ей сил. В последнее время сирийские правительственные войска активизировали наступление и нанесли авиаудары по районам, неподконтрольным центральным властям. Местные жители предпочитают покинуть провинцию.

По информации Аnsamed.info , в минувший понедельник более тысячи человек бежали из северо-запада САР.

Сирийский наблюдательный центр по правам человека (SOHR) сообщает, что порядка 350 семей покинули регион Джебель-эз-Завия в юго-западной части провинции Идлиб.

Напомним, в зоне деэскалации, где действует режим прекращения огня на основе заключенного соглашения между Турцией и Россией в марте 2020 года, снова стало горячо с минувшего воскресенья.

В результате артиллерийского обстрела больницы в северо-западном районе Африна, который контролируется поддерживаемыми Анкарой оппозиционными силами, погибли 18 человек.

Рядом с Африном находятся сирийские курдские отделения РПК и сирийские правительственные силы.

Достоверно неизвестно, кто стоит за обстрелом, но Анкара практически сразу же провела военную операцию в САР. Минобороны Турции заявило о нанесении ударов по ряду объектов запрещенной в РФ организации "Сирийские демократические силы" (СДС).

Курдские СМИ, в свою очередь, пишут, что за атакой на госпиталь якобы стоит подразделение САА в Тель Рифате.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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