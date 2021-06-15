Испанские истребители Eurofighter Typhoon вылетали для сопровождения российского самолета ДРЛО А-50У

Истребители ВВС Испании Eurofighter Typhoon, которые в данный момент базируются в Прибалтике в рамках миссии балтийского воздушного патрулирования НАТО, поднимались для сопровождения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.

Как сообщил Телеграм-канал «Военный осведомитель», самолеты Альянса вылетели с литовской базы Шяуляй. Нацеливались ли они на перехват, неизвестно - источник лаконично пишет о сопровождении.

«Eurofighter Typhoon, вылетевшие с литовской авиабазы Шяуляй, сопровождают самолет ДРЛО А-50У с собственным именем «Таганрог», - говорится в публикации.

Другие подробности случившегося не приводятся. В любом случае, прецедент может быть явно расценен как провокация. Дело в том, что А-50 применяется для выявления и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов о воздушной и надводной обстановке, а также используется для управления истребительной и ударной авиацией при ее наведении на цели. Модернизированный А-50У может быстрее находить низколетящие и малозаметные цели, в том числе выполненные по технологии "стелс".

При этом собственного вооружения, которое помогло бы ему расправиться с противником, он не имеет в отличие от вооруженных до зубов натовских истребителей.

К слову, российская авиация также пощекотала нервы Альянсу. Пара стратегических бомбардировщиков Ту-160 в настоящее время совершает учебно-тренировочный полет над акваторией Балтийского моря. Авторы Телеграм-канала «Записки охотника» заявили, что теперь стоит ждать «отчетов натовских асов о благополучном перехвате».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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