Российские военные учения близ побережья Гавайев испугали американцев. Пресса США наперебой рассказывает о том, что в минувшие выходные из Гонолулу были вынуждены вылетать для осуществления перехватов три истребителя F-22.

Российский флот проводит крупнейшие учения в Тихом океане со времен окончания холодной войны. Примерно в 400 милях от Гавайских островов сосредоточено огромное количество боевых кораблей, противолодочных самолетов, а также ударная авиация, в том числе и бомбардировщики дальнего действия.

Военное руководство США официально подтвердило, что F-22 взлетели в воскресенье в ответ на приближение российских бомбардировщиков к американскому воздушному пространству. Хотя российские военные самолеты на самом деле воздушное пространство Гавайев не пересекали, в публикациях снова говорится об «агрессивной России», которая якобы шпионит.

В Америке в подобных учениях увидели угрозу для себя. Журналисты Civil Beat предполагают, что РФ всерьез вознамерилась подвинуть Вашингтон в тихоокеанском регионе, хотя в руководство ВМС этого замечать не желают, поскольку сосредоточились на борьбе с Китаем. А также своими учениями в преддверии встречи Путина и Байдена Москва явно дала понять, что не намерена уступать свое превосходство в Арктике.

Гавайи - важный центр военных операций США. Индо-Тихоокеанское командование США, штаб-квартира которого находится в Кэмп-Смит на острове Оаху, оттуда руководит операциями не только в Тихом океане и большей части Индийского океана, но и в некоторых частях Арктического региона.

Тающие полярные ледяные шапки открывают новые торговые пути между Европой и Тихим океаном, наряду с потенциальными подводными месторождениями энергоресурсов, и РФ стремится себя обезопасить.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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