Ведущий Fox News Шон Хэннити в своей программе раскритиковал внешнюю политику президента США Джозефа Байдена и заявил, что при нем эпоха мира через силу закончилась.

Журналист напомнил о том, что якобы из-за действий российских хакеров пострадали ключевые отрасли американской промышленности. Но президент вместо того, чтобы наказать Москву, отказывается от санкций по «СП-2» в угоду западноевропейским союзникам, жертвуя интересами собственной страны.

Хэннити добавил, что помимо стратегии «умиротворения» Байдена президент выглядит «слабым» на мировой арене.

«Весь мир воочию видит, насколько слаб, насколько хрупок, насколько сбит с толку и вообще какой когнитивный беспорядок на самом деле представляет собой Джо», - заявил телеведущий.

Шон Хэннити утверждает, что в администрации Белого дома откровенно боятся того, что Байден опозорит себя перед Путиным. И именно это и является главной причиной того, почему после саммита двух президентов не будет общей пресс-конференции.

«Администрация напугана до предела. Джо на брифинге еще больше поставит себя и страну в неловкое положение, и Владимир воспользуется этим в своих интересах. Налицо явная когнитивная слабость Джо и постоянное замешательство», - резюмировал ведущий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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