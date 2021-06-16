Сенатор Коттон: Китай намерен собрать ДНК американских олимпийцев для создания суперсолдат

В следующем году в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры. Сенатор от Республиканской партии Том Коттон уверен, что правительство Поднебесной воспользуется моментом и соберет ДНК американских олимпийцев для создания суперсолдат.

Коттон уже предупредил об этом президента Джо Байдена, направив ему соответствующее письмо. В нем он требует раскрыть, какие меры предосторожности будут предприняты для того, чтобы не допустить сбора ДНК.

«Коммунистическая партия Китая управляет самой агрессивной системой внутреннего наблюдения в мире. Китайские власти внимательно следят за интернет-трафиком внутри страны, блокируют и цензурируют онлайн-информацию, которую партия считает неблагоприятной для своей власти. Так что номера в отелях, скорее всего, будут прослушиваться. Во-вторых, КПК считает сбор ДНК жизненно важной целью сбора разведывательной информации», - заявляет Коттон.

По его утверждению, Китай рассматривает персональные данные и образцы генома как стратегический товар, который необходимо собирать и использовать его для решения своих экономических задач и национальной безопасности.

Сенатор также поведал, что Китай уже начал создание солдат с биологическими усовершенствованиями и намеревается использовать данные ДНК для установления китайскими биотехнологическими компаниями господства на рынке.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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