В Южной Корее заявили о необходимости отказа от совместных военных учений с США

Бывший министр объединения Южной Кореи Лим Донг-вон считает, что ядерная проблема Северной Кореи может быть решена, если Вашингтон возьмет курс на нормализацию отношений с Пекином. В этой связи он полагает большие надежды на президента США Джо Байдена.

Заявление Лим сделал в ходе круглого стола, посвященного 21-й годовщине Совместной декларации Юга и Севера от 15 июня 2000 года.

«По нашему опыту за последние 30 лет истории, независимо от того, насколько усердно работали Юг и Север, они не смогли продвинуться вперед, когда США бездействовали и ничего не предпринимали», - сказал он.

По его твердому убеждению, ключевым моментом для достижения результата является именно решимость Вашингтона.

Лим напомнил, что США «установили дипломатические отношения с Китаем при президенте Джимми Картере [в 1979 году], с Вьетнамом при президенте Билле Клинтоне [в 1995 году] и с Кубой при президенте Бараке Обаме [в 2015 году]». Однако ни одному президенту не удалось покончить с враждой с Северной Кореей.

Другой бывший министр объединения, зампредседателя Консультативного совета национального объединения Чон Се Хён поделился идеями об улучшении межкорейских отношений и возобновлении мирного процесса на Корейском полуострове.

По его мнению, Южная Корея может начать процесс, сделав важнейший шаг.

«Нам следует сделать однозначное заявление о том, что мы приостанавливаем совместные южнокорейско-американские военные учения, запланированные на август», - заявил он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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