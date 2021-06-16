Компания из Судана пожаловалась в МИД РФ на молчание Россотрудничества

Суданская компания Job Center Co направила российскому министру иностранных дел Сергей Лаврову письмо, в котором попросила разобраться с бездействием Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Так, восточноафриканская организация неоднократно обращалась в ведомство с предложением посодействовать в открытии представительства Россотрудничества в Судане, но не получила ответа. Позже Job Center Co направила письма на имя главы агентства Евгения Примакова, чтобы руководитель точно узнал как о предложении, так и невыполнении прямых обязанностей структуры. Однако и это не сработало.

Суданскую сторону удивило молчание подведомственного МИД РФ Россотрудничества, поэтому представители Job Center Co обратились непосредственно к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой разобраться.

«…К сожалению, мы до сих пор не получили ответ ни на одно из этих писем. Просим Вас, активизировать работу руководства Россотрудничества и оказать содействие в открытии Контактного центра Россотрудничества в Судане на базе нашей организации», — уточнили в письме.

Арабский источник, который опубликовал очередное обращение Job Center Co, разъяснил, что компания из Судана уже участвовала в гуманитарных и экономических проектах, поэтому взаимодействие с российским агентством благоприятно сказалось бы на сотрудничестве Москвы с Хартумом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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