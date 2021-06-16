Компания из Судана пожаловалась в МИД РФ на молчание Россотрудничества

Известный российский экономист и политолог Михаил Хазин считает, что НАТО попробует вывести ядерное вооружение с территории Европы ради улучшения
Бывший советник президента РФ Владимира Путина Сергей Глазьев раскритиковал стратегию Центробанка, которая «подыгрывает руководству США». Глазьев
Осенью в России могут повысить налоги для тех, кто имеет в собственности несколько объектов недвижимости. Об этом стало известно информационному
СМИ сообщают о секретной встрече российской и сирийской военных делегаций на северо-востоке Латакии. По информации Baladi News, которое ссылается на
Вступление Украины в НАТО президент России Владимир Путин назвал «красной чертой» для РФ, поскольку в этом случае ракеты Альянса до центральной части
Профессор американской Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова спрогнозировала дальнейшее поведение коронавирусной
Военнослужащие 32-го военного городка РФ были тайно переброшены на территорию Нагорного Карабаха для контроля за соблюдением условий перемирия.
Правительственные войска Сирии после нападения на отделение государственной службы безопасности несколько дней назад направили военное подкрепление в
Россия разрешила представителям Индии присутствовать на испытаниях легких танков Спрут-СДМ1. Об этом сегодня сообщает издание ThePrint . Нью-Дели
В Ираке были атакованы сразу несколько военных и логистических конвоев возглавляемой США коалиции. Об этом сегодня сообщает Мehrnews.com. По данным
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