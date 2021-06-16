Пентагон США готовит мега-провокационный проход эсминца 6 флота под Крымским мостом

Image 16+
Пентагон США готовит мега-провокационный проход эсминца 6 флота под Крымским мостом
Политика / В Мире

Пентагон США запланировал мега-провокационный проход эсминца 6 флота под Крымским мостом.

Пентагон грозится превратить Черное море в «кипящий котёл» и готовит тем временем крупную провокацию. Предполагается, что под Крымским мостом в Керченском проливе пройдет американский боевой корабль Шестого флота. Об этом сообщает «Свободная пресса».

Как сообщили из Национального центра управления обороной, с 11 июня в акватории Черного моря находится эсминец Laboon ВМС США. Без наблюдения его не отставляет российский Черноморский флот.

На странице пресс-службы 6 флота США в Twitter недавно была размещена информация, что это судно готовится к выполнению «направленной на обеспечение морской безопасности» операции.

Известно, что у эсминца на борту имеются 58 единиц атомного оружия. В этом регионе он взаимодействует с британским эсминцем Defender и голландским фрегатом Evertsen.

Ранее СМИ сообщали, что с 28 июня по 10 июля НАТО проведет учения Sea Breeze 2021. В них будет участвовать и Украина. Предполагается задействовать 40 боевых кораблей и вспомогательных судов, 30 военных самолётов и вертолётов, а также около 4 тысяч натовских военнослужащих.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Эксперт Загородний: Россия зря боится натовских ракет, нужно бояться украинских

14-06-2021, 12:25

Россотрудничество пытается убрать из СМИ критические публикации о ведомстве

14-06-2021, 12:15

Хазин объяснил, почему в НАТО решили вывести ядерное оружие из Европы

14-06-2021, 09:50

Эксперт Кнутов: офицеры НАТО готовят армию Украины к атаке по республикам Донбасса

14-06-2021, 00:05

Глава МИД Белоруссии Макей рассказал о «триумфе говорящих голов без мозгов»

13-06-2021, 22:50

Ищенко пояснил, что будет, если Россия разместит свои базы в Венесуэле или на Кубе

13-06-2021, 11:10

Al Jazeera: Россия является региональной державой, а поднимающийся Китай - не Советский Союз

13-06-2021, 10:25

Турция хочет создать «беспилотный полумесяц» для сдерживания России

12-06-2021, 10:10

Sohu: НАТО боится плановых проверок боеготовности в России, ожидая начала войны

12-06-2021, 06:25

Washington Examiner: около саммита G7 может плавать российская подлодка с ядерными баллистическими ракетами

11-06-2021, 20:45

Турция готова снять напряжение в отношениях с НАТО по поводу С-400

11-06-2021, 17:50

Россия не допустит вступления Украины в НАТО и захвата Белоруссии

11-06-2021, 14:10

Россотрудничество не справляется с продвижением «мягкой силы» в Индии

10-06-2021, 14:45

WPolityce: Россия за две недели сможет уничтожить армии Прибалтики и Польши

9-06-2021, 10:40

Экс-глава «Моссад»: российское присутствие в Сирии мешает Израилю

9-06-2021, 08:10

В США заявили о невозможности защитить Украину и Грузию от России

8-06-2021, 23:00

Политолог Чупрыгин: есть вероятность прямого вооруженного столкновения Турции и России в Сирии

8-06-2021, 21:30

13 лет бездействия: почему «Россотрудничество» не оправдало надежд

8-06-2021, 12:10

Почему Россотрудничество не помогает семье осужденного в США летчика Константина Ярошенко

6-06-2021, 17:45

Бесполезное и дорогое ведомство: куда уходят средства Россотрудничества

5-06-2021, 20:15

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Хазин объяснил, почему в НАТО решили вывести ядерное оружие из Европы
  • 14-06-2021, 09:50

Хазин объяснил, почему в НАТО решили вывести ядерное оружие из Европы

Известный российский экономист и политолог Михаил Хазин считает, что НАТО попробует вывести ядерное вооружение с территории Европы ради улучшения

Экс-советник Путина Глазьев обвинил Центробанк в сотрудничестве с США
  • 13-06-2021, 21:55

Экс-советник Путина Глазьев обвинил Центробанк в сотрудничестве с США

Бывший советник президента РФ Владимира Путина Сергей Глазьев раскритиковал стратегию Центробанка, которая «подыгрывает руководству США». Глазьев

Российских пенсионеров предупредили: популярную подработку скоро прикроют
  • Вчера, 08:20

Российских пенсионеров предупредили: популярную подработку скоро прикроют

Осенью в России могут повысить налоги для тех, кто имеет в собственности несколько объектов недвижимости. Об этом стало известно информационному

Российские и сирийские военные провели секретную встречу в Латакии
  • Вчера, 10:40

Российские и сирийские военные провели секретную встречу в Латакии

СМИ сообщают о секретной встрече российской и сирийской военных делегаций на северо-востоке Латакии. По информации Baladi News, которое ссылается на

Эксперт Загородний: Россия зря боится натовских ракет, нужно бояться украинских
  • 14-06-2021, 12:25

Эксперт Загородний: Россия зря боится натовских ракет, нужно бояться украинских

Вступление Украины в НАТО президент России Владимир Путин назвал «красной чертой» для РФ, поскольку в этом случае ракеты Альянса до центральной части

Биолог рассказала, почему коронавирус COVID-19 снова бьет рекорды и что ждет заболевших
  • Вчера, 17:30

Биолог рассказала, почему коронавирус COVID-19 снова бьет рекорды и что ждет заболевших

Профессор американской Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова спрогнозировала дальнейшее поведение коронавирусной

Новости партнеров
Новости партнеров
Российских военных из Екатеринбурга тайно перебросили в Нагорный Карабах
  • Сегодня, 12:40

Российских военных из Екатеринбурга тайно перебросили в Нагорный Карабах

Военнослужащие 32-го военного городка РФ были тайно переброшены на территорию Нагорного Карабаха для контроля за соблюдением условий перемирия.

Сирия вводит военное подкрепление на севере Даръа
  • Вчера, 21:55

Сирия вводит военное подкрепление на севере Даръа

Правительственные войска Сирии после нападения на отделение государственной службы безопасности несколько дней назад направили военное подкрепление в

Индия, заинтересованная в покупке легкого российского танка «Спрут», будет допущена к его испытаниям
  • 14-06-2021, 12:25

Индия, заинтересованная в покупке легкого российского танка «Спрут», будет допущена к его испытаниям

Россия разрешила представителям Индии присутствовать на испытаниях легких танков Спрут-СДМ1. Об этом сегодня сообщает издание ThePrint . Нью-Дели

Американские военные конвои были атакованы сразу в четырех провинциях Ирака
  • 14-06-2021, 08:55

Американские военные конвои были атакованы сразу в четырех провинциях Ирака

В Ираке были атакованы сразу несколько военных и логистических конвоев возглавляемой США коалиции. Об этом сегодня сообщает Мehrnews.com. По данным