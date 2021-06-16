Пентагон США готовит мега-провокационный проход эсминца 6 флота под Крымским мостом

Пентагон США запланировал мега-провокационный проход эсминца 6 флота под Крымским мостом.

Пентагон грозится превратить Черное море в «кипящий котёл» и готовит тем временем крупную провокацию. Предполагается, что под Крымским мостом в Керченском проливе пройдет американский боевой корабль Шестого флота. Об этом сообщает «Свободная пресса».

Как сообщили из Национального центра управления обороной, с 11 июня в акватории Черного моря находится эсминец Laboon ВМС США. Без наблюдения его не отставляет российский Черноморский флот.

На странице пресс-службы 6 флота США в Twitter недавно была размещена информация, что это судно готовится к выполнению «направленной на обеспечение морской безопасности» операции.

Известно, что у эсминца на борту имеются 58 единиц атомного оружия. В этом регионе он взаимодействует с британским эсминцем Defender и голландским фрегатом Evertsen.

Ранее СМИ сообщали, что с 28 июня по 10 июля НАТО проведет учения Sea Breeze 2021. В них будет участвовать и Украина. Предполагается задействовать 40 боевых кораблей и вспомогательных судов, 30 военных самолётов и вертолётов, а также около 4 тысяч натовских военнослужащих.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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