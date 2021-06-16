Волчек предложил ввести независимого регулятора в сферу детского питания

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Волчек предложил ввести независимого регулятора в сферу детского питания
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В АНО «Российский институт потребительских испытаний» (РИПИ) раскритиковали работу Роспотребнадзора в сфере социального питания. Для контроля за качеством блюд в образовательных учреждениях эксперт института предложил создать специальные некоммерческие организации (НКО).

Руководитель проекта РИПИ, связанного с питанием, Семен Волчек заявил о необходимости изменения законодательства, разработки методических рекомендаций, соблюдении требований СанПиН и создании комиссий по питанию в школах. По его словам, нужен независимый регулятор, который будет контролировать качество питания в школах и детских садах в регионах.

«Должен быть ответственный по питанию, бракеражная комиссия, управляющий совет. Эти все органы нужны. Но необходимо сменить регулятора, он должен быть независимый. Как регулятор в экономике – Центробанк», — сказал специалист.

Волчек считает, что в качестве надзорного органа могут выступить НКО, осуществляющие непредвзятый контроль. В частности, они смогут принимать анонимные жалобы от родителей, в то время как обращение в Роспотребнадзор исключает анонимность. По его словам, зачастую информация об источнике жалобы доходит до директора школы, в результате на родителей оказывается давление.

Отметим, что это не первое предложение, направленное на то, чтобы улучшить контроль за качеством питания в детских учебных заведениях. Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев ранее выступил с идеей создания специальных мобильных лабораторий. Его инициатива пока не получила реализации, но поступила на фоне участившихся отравлений в школах и детских садах города.

В сети появилась информация, что в школе №93 в Шушарах детям подали плохо пропеченную запеканку. Менее чем через месяц появились сообщения, что ребенок обнаружил в тарелке супа «кусок сырого мяса». Последующая проверка не выявила нарушений со стороны обслуживающего столовую комбината «Артис-Детское питание». Недочеты, между прочим, вполне могли устранить до приезда комиссии. За прошлый учебный год на предприятие поступило множество жалоб. Были даже предложения отстранить компанию от работы.

Появление контролирующих качество питания НКО позволит родителям обращаться в них напрямую, а тем, в свою очередь, проводить оперативные проверки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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